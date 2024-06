Prudent dans sa convalescence, Cam Johnson veut accumuler les « petites victoires »

Le 6 novembre 2017, et le 4 novembre 2022. Soit les deux dates, à cinq ans d’intervalle, auxquelles Cam Johnson a subi la même blessure : une déchirure du ménisque du genou.

Seule différence : le genou concerné, puisque c’était le gauche en 2017, quand il était encore un universitaire à North Carolina, alors qu’il s’est blessé au droit au début du mois, lors d’un match contre les Blazers.

Malgré ce coup du sort, l’ailier des Suns, qui avait gagné sa place dans le cinq majeur durant l’intersaison, garde le moral. Déjà opéré, il a entamé sa convalescence, et se concentre maintenant pleinement sur sa guérison.

« Je me sens bien, je progresse tous les jours » a ainsi rassuré le 11e choix de la Draft 2019. « Je vise des petites victoires pour le moment, je ne me projette pas plus que ça. Je ne vais pas annoncer telle ou telle date, pour un retour. Je me concentre plutôt sur ma guérison au jour le jour. »

Sa plus récente « petite victoire » ? Des sauts sur sa jambe gauche, et quelques tirs debout, ce mercredi. « Et j’ai aussi fait du cardio sur le vélo. Le rythme pris en jouant tous les jours, ça forge le cardio, et je l’avais perdu après mon opération. Donc de pouvoir revenir sur le terrain, transpirer et m’essouffler un peu, c’est ma victoire [de mercredi] » ajoute-t-il.

Puis l’ancien de UNC de finalement se mouiller un peu, en confiant qu’il est bien dans les temps, pour le moment, par rapport à la durée projetée de son absence, estimée quelque part entre un et deux mois.

« Assurément, oui. Je suis dans ces eaux-là » conclut-il ainsi. « Mais c’est large, ça peut aller jusqu’à quatre ou cinq semaines de différence. Je pense que [la décision] émergera d’une combinaison de mes progrès, et de mon confort à l’idée de rejouer à ce moment. Je ne sais pas de quoi la suite sera faite, donc, comme je l’ai dit, je vise d’abord des petites victoires chaque jour. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 1.0 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 Total 283 26 44.7 39.2 83.0 0.8 3.1 3.9 1.7 1.7 0.8 0.8 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.