Pour Mark Daigneault, la persévérance d’Aleksej Pokusevski est un exemple à suivre

Devenu un joueur NBA à 18 ans, en novembre 2020, le soir de cette fameuse Draft décalée de près de cinq mois à cause de la crise sanitaire, Aleksej Pokusevski, deux ans plus tard, en est déjà à sa troisième saison chez les pros.

Une carrière qui file (déjà) à vive allure, même si le jeune Serbe, formé à l’Olympiakos pendant cinq ans avant de rejoindre le pays de l’Oncle Sam, n’a toujours que 20 ans, finalement.

« C’est comme s’il était rookie il y a dix ans » s’en amusait d’ailleurs Mark Daigneault, qui ne peut que savourer, alors que son joueur franchit clairement un cap cette saison (10 points à 50% aux tirs, 4.9 rebonds), après deux premiers exercices plus mouvementés (34% puis 40% aux tirs).

« [Ces deux dernières années], il a traversé des moments compliqués. Et j’ai beaucoup de respect pour lui car il a continué de persévérer malgré tout. Je suis vraiment heureux qu’il soit où il en est. »

Le natif de Belgrade, de son côté, remercie son organisation, qui a fait preuve de patience, malgré des débuts poussifs et des turbulences inhérentes à la transition entre l’Europe et la NBA pour un si jeune joueur. « J’ai le sentiment d’être là depuis cinq ou six ans, mais je n’ai que deux saisons à mon actif, et je n’ai que vingt ans. Chaque jour, j’essaie de progresser. Et le Thunder est là pour moi depuis le début. Que je joue bien, ou pas. »

En somme, Aleksej Pokusevski est le modèle du joueur développé en interne. « Il est l’exemple parfait de l’importance de voir large, de viser le long terme [avec un jeune] » concluait ainsi Mark Daigneault.