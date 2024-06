Les tendances statistiques de ce début de saison NBA

Avec 112.6 points inscrits par les équipes en moyenne depuis le début de la saison, la NBA est sur les bases de sa campagne la plus prolifique au scoring depuis la fin des années 1960…

Pour rappel, le maximum a été atteint en 1966/67, avec 117.4 points inscrits en moyenne à chaque match. Le rythme s’était ensuite considérablement ralenti, jusqu’à atteindre un minimum de 91.6 points en 1998/99. Depuis, le « scoring » remonte, même s’il faut noter qu’il s’est tout de même stabilisé depuis cinq saisons.

Le taux d’utilisation du 3-points en baisse…

C’est principalement entre 2015 et 2019 que l’explosion offensive a eu lieu, le « scoring » passant de 100 points par match à 111.2. Une explosion liée à l’utilisation du tir à 3-points, dont le taux d’usage (soit le nombre de tirs à 3-points pris par rapport au nombre total de tirs) a presque doublé en dix ans. En 2011, ce taux était encore ainsi de 22.6% quand il était de quasiment 40% la saison dernière !

Sauf que pour la première fois depuis que la NBA a remis la ligne à 7m25 (la ligue l’avait rapprochée à 6m70 pendant trois saisons au milieu des années 1990), on voit cette année une baisse de ce taux d’usage du 3-points…

Est-ce structurel ? C’est encore trop tôt pour le dire mais comme on observe aussi statistiquement une hausse des coupes vers le cercle, il semble que ce soit une véritable tendance, les équipes s’étant tellement adaptées défensivement à défendre des adversaires au large que les attaques évoluent en réponse, afin de mieux les piéger.

Les équipes retournent au rebond offensif

Une autre tendance est la hausse du taux de pertes de balle mais c’est là quelque chose de courant sur les débuts de saison, les équipes perdant plus de ballons lors des premières semaines. Par contre, la hausse du taux de rebond offensif semble beaucoup plus intéressante. Depuis des années, la course à l’efficacité des attaques NBA avait ainsi conduit les entraîneurs à tenter de limiter au maximum les pertes de balle, mais aussi à privilégier le repli défensif, au détriment du rebond offensif, que certaines équipes avaient presque abandonné.

Mais comme l’expliquait Monty Williams récemment, cette tendance est également en train d’évoluer, avec un taux de rebonds offensifs qui remonte à 24%, alors qu’il était à son minimum historique en 2020/21.