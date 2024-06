Pour Thanksgiving, Isaiah Roby prend plaisir à donner

Ce jeudi soir, c’est Thanksgiving aux États-Unis et, comme d’habitude, la NBA fera relâche. C’est aussi une grande période de générosité pour les joueurs, et Isaiah Roby l’a encore démontré à San Antonio.

L’intérieur des Spurs n’a pas connu une enfance facile, avec une mère très jeune (17 ans au moment de la naissance de son fils), qui travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de ses enfants, et un père militaire, souvent absent car envoyé au Moyen-Orient, avant leur divorce en 2007.

« Ma mère ne revenait pas du travail avant 19h certains soirs », se souvient-il pour le San Antonio Express News. « Elle était fatiguée et on mangeait des céréales. On avait ces gros sacs de céréales, et c’était parfois notre dîner. »

Le joueur a ainsi vu sa mère se sacrifier pour ses enfants. « Elle s’est cassée le dos, elle a fait son maximum pour que j’ai la chance de jouer au basket et pour nous donner assez à manger, à moi et à mes frères. Elle a élevé trois enfants avec moins de 30 000 dollars par an. J’allais voir mon père le week-end, mais c’est ma mère qui s’est surtout occupée de nous. C’est un bel exemple. »

Isaiah Roby, dont le père reviendra d’Afghanistan et d’Irak avec des troubles de stress post-traumatique, imite donc sa mère en travaillant dès l’adolescence. « Après mes entraînements de basket, j’allais tondre des pelouses. J’adorais ça. C’est comme ça que j’ai appris à travailler dur, j’étais fier de ce que je faisais. »



Des souvenirs qui reviennent à son esprit quand, mardi, l’intérieur a distribué des dindes, des provisions (200 repas environ) et des billets pour des matches des Spurs avec une banque alimentaire de San Antonio, dans le cadre de « Season of Giving », une initiative de la NBA pendant les fêtes de fin d’année en faveur des déshérités.

« Ma famille aurait pu bénéficier de tout ça », reconnaît Roby. « J’ai heureusement pu profiter de différents programmes qui m’ont aidé, ainsi que ma famille. Et je sais aujourd’hui, grâce à Gregg Popovich qui nous le rappelle, que je vis dans le luxe, que ce n’est pas la vraie vie. »

Isaiah Roby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 3 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 2020-21 OKC 61 23 48.3 29.4 74.4 1.5 4.1 5.6 1.8 2.7 0.9 1.9 0.6 8.7 2021-22 OKC 45 21 51.4 44.4 67.2 1.7 3.2 4.8 1.6 2.4 0.8 1.0 0.8 10.1 2022-23 SAN 5 10 42.9 33.3 33.3 0.6 1.8 2.4 1.2 0.8 1.0 0.4 0.4 3.0 Total 114 21 49.4 36.4 70.3 1.5 3.6 5.0 1.6 2.4 0.8 1.4 0.6 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.