Dallas est à Boston ce soir. L’occasion pour Luka Doncic d’exprimer son admiration pour le début de saison des Celtics, actuellement à la première place de la NBA avec 13 victoires en 17 sorties.

« Ils sont probablement l’équipe n°1 de la ligue, et ils ont probablement le meilleur duo de la ligue, également », a ainsi lâché le Slovène à ESPN. « Et nous sommes au Garden – c’est toujours un match spécial. Il faut être à 100%. Si vous ne l’êtes pas, vous allez probablement perdre. Donc c’est un match important ».

Meilleur marqueur sur ce début de saison avec 33.5 points par match, Luka Doncic affronte le meilleur duo de marqueurs puisque Jayson Tatum et Jaylen Brown combinent 55.5 points par rencontre. C’est un tout petit peu mieux que Joel Embiid et Tyrese Maxey, qui cumulent de leur côté 55.2 points par match.

« Je sais que les gens essaient de les séparer mais ils vont bien ensemble, ils sont allés en finale l’année dernière, donc je pense que ces deux-là sont vraiment de grands joueurs » continue Luka Doncic.

Le Slovène est d’autant plus impressionné que Boston est au sommet de la ligue… sans Robert Williams III.

« Ils ont l’un des meilleurs bilans et il leur manque un joueur clé, Williams III. Je suis impressionné par son jeu, je l’ai toujours apprécié. Qu’il soit absent, et qu’ils aient ce record, ça me fait dire tout ça. »