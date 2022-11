Saluée par les Lakers, l’attitude de Patrick Beverley ne passe pas chez les Suns

Nous sommes en fin de rencontre. Austin Reaves est au sol, après avoir été contré par Devin Booker, et Deandre Ayton se rapproche du joueur des Lakers pour le chambrer. Face à ça, Patrick Beverley monte en pression et décide de foncer dans le pivot des Suns, qui se trouve dos à lui.

La suite est simple, Deandre Ayton tombe et on assiste à une échauffourée. Résultat des courses : une expulsion pour le meneur de jeu de Los Angeles et une faute technique pour le pivot de Phoenix.

« C’était malheureux que ça arrive à la télévision nationale. Ce n’était pas très professionnel de ma part, j’aurais pu réagir autrement. Mais on me connait, j’aime protéger mes coéquipiers », s’est justifié l’ancien de Minnesota pour l’OCR. « Je suis un combattant. Je mets mon maillot et je me bats pour mes coéquipiers, je m’engage pour une ville. C’est ma devise. »

Austin Reaves a remercié plusieurs fois son coéquipier pour son geste, qu’Anthony Davis a aussi salué. « Peu importe qui est dans son équipe, on le respecte et on l’aime. On est heureux de l’avoir dans son équipe. Je le respecte pour ce qu’il est et pour avoir pris ma défense », explique Austin Reaves. « On ne laisse personne faire sentir à notre coéquipier qu’il n’est pas un homme. C’est un manque de respect », ajoute l’intérieur.

Même compliment dans la bouche de Darvin Ham. « À quoi ça ressemblerait si Reaves était au sol et que personne ne faisait rien, ni ne venait l’aider ? Ce serait terrible comme image. Donc c’est ainsi. Je ne lui en veux pas. On essaie de rester dans la limite, mais il ne faut pas s’y méprendre, on assure les arrières des uns et des autres. On est comme ça et il est là pour protéger ses coéquipiers. »

« C’est la deuxième fois qu’il pousse quelqu’un qui a le dos tourné »

Du côté de Phoenix, évidemment, on ne tient pas le même discours. Devin Booker commence au micro de TNT, en rappelant que le joueur des Lakers n’est pas à son coup d’essai. « Patrick Beverley doit arrêter de pousser les gens dans le dos. Qu’il les pousse plutôt dans le torse. C’est tout ce que j’ai à dire. »

L’arrière fait référence au geste de Patrick Beverley contre Chris Paul en juillet 2021, où le premier avait poussé le second dans le dos. Deandre Ayton, lui aussi, a pensé à cette action. « C’est la deuxième fois qu’il pousse quelqu’un qui a le dos tourné », souligne le pivot pour Arizona Sports. « C’est comme ça. Je ne m’en fais pas, il ne m’a pas blessé et je n’ai pas réagi. »

Enfin, Monty Williams a aussi exprimé sa colère en élargissant le débat sur ces moments où un joueur en pousse un autre.

« Cela arrive trop souvent », regrette le coach des finalistes 2021. « La ligue doit se mettre à regarder ça de plus près. Ce sont des gestes non nécessaires. Il y avait de la tension, c’est évident, mais ça arrive trop souvent de voir un joueur pousser un autre, qui lui ne regarde pas. Ce n’est pas normal. Oui, il a été expulsé mais on laisse faire et après on reprend comme si de rien n’était. C’est débile, c’est le seul mot qui me vient à l’esprit. »