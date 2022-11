Les Grizzlies évitent de porter les chaussures des stars quand ils les affrontent

En 2015, LeBron James déclarait ceci dans une interview à GQ : « Si je vois un joueur qui porte mes chaussures […] un soir contre moi, alors je vais lui botter les fesses. »

Une citation qui décrit bien une règle tacite en NBA : on essaie de ne pas porter les chaussures signatures des stars de la ligue quand on les croise, afin d’éviter de leur donner un avantage psychologique. Les Grizzlies l’appliquent cette saison. Même s’il peut y avoir quelques ratés.

« J’ai oublié », explique Santi Aldama, qui avait des Giannis Antetokounmpo aux pieds au moment de croiser le Grec, pour le Commercial Appeal. « Dillon Brooks avait été fou la saison passée », ajoute l’Espagnol, qui se souvient d’avoir été engueulé par son coéquipier lors d’un shootaround, parce qu’il portait les mauvaises chaussures en prévision du match à venir.

Tyus Jones avait appris cette règle de Kevin Garnett, lors de sa première saison en NBA, à Minnesota. Aujourd’hui, le meneur de jeu évolue sur les parquets avec des Kyrie Irving aux pieds, sauf contre Brooklyn donc. Face aux Nets, et comme Ja Morant, il avait opté pour des Kobe Bryant.

« On ne joue pas contre un joueur en portant ses chaussures, car ces stars ont déjà un avantage », assure-t-il. « C’est un peu notre mentalité : on joue contre quelqu’un, on ne porte pas ses chaussures. Ce n’est pas un manque de respect, pas du tout. C’est une question de mentalité. »

Sauf que la mentalité peut parfois s’opposer aux vieilles habitudes. Car quand on porte un style de chaussures pendant toute la saison, changer pour une soirée, c’est prendre le risque d’être « à côté de ses pompes » selon l’expression consacrée.

« Je ne change pas de chaussures », répond Xavier Tillman Sr, grand fan des Nike Zoom Freak. « Si on est à l’aise dans ces chaussures-là, alors il faut les porter », ajoute un Dillon Brooks désormais moins catégorique.

Il y a donc une solution simple à adopter pour les joueurs, pour Santi Aldama notamment : quand les Nets sont au programme, il porte ses Antetokounmpo, quand c’est Milwaukee qui défie Memphis, alors il met des Kyrie.

« Quand je joue contre Kevin Durant, je porte ses chaussures avec fierté », précise de son côté Brandon Clarke, qui a décidé de ne pas appliquer cette règle.