Les Kings ne lâcheront pas Harrison Barnes

L’Arizona Sports a réagi aux rumeurs de la fin de semaine sur les Suns. Il se murmure que les finalistes 2021 cherchent un ailier-fort pour combler l’absence de Cameron Johnson et bien sûr la mise à l’écart de Jae Crowder. Des noms ont été balancés comme Harrison Barnes, John Collins ou encore Harrison Barnes.

Nos confrères rapportent que les Suns ne sont pas intéressés par John Collins, et il faut donc oublier cette piste. Même conclusion pour Barnes. Cet été, les Kings et les Suns étaient en contact pour un éventuel échange, mais ce n’est plus d’actualité. Tout simplement parce que les Kings ont réussi leur début de saison et qu’il n’y a pas de retouche à effectuer pour l’instant, mais aussi parce que Mike Brown est un grand fan de Barnes et qu’il tient à lui comme « glue guy » de sa formation.

Pour l’instant, les Suns ne trouvent pas preneurs pour Jae Crowder, et c’est surtout pénalisant pour le joueur.