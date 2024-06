Le temps de l’urgence pour James Wiseman

Jamais entré dans sa saison, par manque de rythme en défense et d’efficacité en attaque, James Wiseman a été écarté des Warriors. Il a donc pris la direction de la G-League pour faire ses armes.

Samedi soir, il jouait ainsi son premier match avec Santa Cruz. Il a compilé 19 points et 11 rebonds dans la défaite de son équipe contre les South Bay Lakers.

Alors qu’il entame sa troisième saison en NBA et qu’il a été lourdement plombé par les blessures depuis plusieurs mois, l’intérieur de Golden State sait qu’il ne peut plus se manquer…

« Si je fais une erreur, j’ai tendance à me rabaisser. Mais ça ne va pas m’aider, je dois m’assurer d’être professionnel », confie-t-il au San Francisco Chronicle. « Il y a urgence. Je sors de rééducation, j’essaie de revenir, de retrouver mon rythme. »

Tout n’est évidemment pas perdu pour Wiseman. Il est encore jeune et on peut également rappeler que Marcus Smart était lui aussi passé par l’antichambre avant de s’imposer à Boston et de devenir le défenseur de l’année la saison passée. Idem CJ McCollum, Rudy Gobert ou Jordan Poole évidemment.

Néanmoins, il ne faut pas traîner et ne pas négliger les matches joués en G-League.

« Son attitude a été incroyable depuis qu’il a accepté de jouer ici », explique le coach de Santa Cruz, Seth Cooper. « Il m’a demandé s’il y avait des choses qu’il peut mieux faire, il m’a posé des questions en défense. Il y a des tas de joueurs qui voudraient venir ici et avoir le ballon tout le temps. Pas lui. »

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.