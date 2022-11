A la tête d’une série de neuf victoires de suite, les Celtics sont solidement installés à la première place de la NBA, et c’est un petit exploit au regard de leur présaison compliquée entre la grave blessure de Danilo Gallinari, la nouvelle opération au genou de Robert Williams et bien sûr la suspension d’Ime Udoka.

A sa place, on trouve un coach rookie, Joe Mazzulla, et ce dernier est partisan du « laisser-faire » dans les moments compliqués, et il fait partie de ces entraîneurs qui aiment que leurs joueurs trouvent eux-mêmes les solutions, plutôt que de prendre un temps-mort. Un trait de caractère qui séduit Jaylen Brown.

« Je trouve que parfois, c’est bien » reconnaît-il. « Cela nous met au défi non seulement pour la situation à laquelle on est confronté, mais aussi pour faire mieux ensuite. Nous sommes en NBA depuis assez longtemps pour savoir comment trouver nos spots et comment corriger certaines de nos erreurs. Nous avons une équipe équilibrée, ce qui signifie que notre entraîneur principal nous fait confiance et nous incite à trouver des solutions. »

Est-ce que globalement c’est une méthode qu’il affectionne ? « Pour être franc, c’est ce qu’on rceherche en tant que joueur. On veut avoir ce type de relation avec son coach, qu’il vous fasse confiance et que vous trouviez la solution. La plupart du temps, nous l’avons fait cette année. Nous devons juste continuer et mettre la barre plus haut. »

Formé aux Spurs, Derrick White ne cache pas que ça lui change de Gregg Popovich… « Pop prend sans doute les temps-morts les plus rapides de la NBA ! Je pense qu’il y a beaucoup de confiance derrière ça, et je trouve que (Joe) nous fait beaucoup confiance pour résister à ces « runs » et trouver la bonne solution. Il y a beaucoup de confiance dans les deux sens ».