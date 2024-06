Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, le chef d’orchestre

Si les Pacers pointent à une épatante 4e place à l’Est, à égalité avec les Cavaliers, c’est notamment parce que Tyrese Haliburton réalise un grand début de saison puisqu’il est tout simplement le meilleur passeur de la NBA ! Avec plus de 10 passes par match, il confirme ses qualités de créateur et de leader, et cette nuit, il signe son 9e double-double de la saison avec 22 points et 14 passes dans la victoire face au Magic.

Le grand meneur des Pacers est globalement très actif puisqu’il ajoute 4 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Un match plein pour repousser une formation d’Orlando accrocheuse jusqu’au bout. Et pourtant, après son entorse à la cheville vendredi soir face aux Rockets, il n’était pas sûr de jouer.

« Avant d’arriver à la salle, je ne savais pas si j’allais jouer, et on devait effectuer quelques tests » raconte-t-il. « Mais je me sentais bien, et ils m’ont fait confiance. » Effectivement, Rick Carlisle confirme que le staff avait choisi de lui laisser le choix selon ses sensations.

« Dans une NBA où il est plutôt cool ces derniers temps de se reposer, il ne voulait pas entendre parler de rester sur le banc ce soir », raconte le coach d’Indiana. « Il a insisté pour jouer. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises : ‘Tu es sûr ? Tu es sûr ?’ Et il a répondu : ‘Absolument, je me sens très bien’. Après les tests, il n’y avait aucun signe pour l’empêcher de jouer. Mais dans un back-to-back, beaucoup de joueurs dans cette ligue se seraient volontiers retirés. Il ne l’a pas fait. C’est un autre indicateur de la culture que nous construisons. Ce n’est pas seulement le staff qui la met en place. Ce sont les meilleurs joueurs. C’est une chose très positive pour nous. »

Un panier du milieu de terrain !

De sa prestation, on retiendra son entente avec Myles Turner, son envergure en défense, mais aussi ce 3-points au buzzer de la première mi-temps. Un tir du milieu de terrain qui aura finalement une grande incidence puisque les Pacers s’imposent de deux points.

Tyrese Haliburton aurait d’ailleurs pu être le héros de la soirée si son 3-points était rentré sur la dernière attaque d’Indiana. Mais son raté est repris par Aaron Nesmith qui provoque la faute, puis inscrit les deux lancers de la victoire. Une action symbole de l’identité de l’équipe selon Tyrese Haliburton.

« Cela se répète encore et encore quand les matches sont serrés sur la fin » souligne-t-il. « On doit juste trouver des solutions sur le tas. On progresse en tant que groupe, on s’améliore de jour en jour, et on est de plus en proche sur le terrain. Cela nous permet d’avoir confiance les uns en les autres quand le match se joue. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.