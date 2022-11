Zion Williamson sera prêt pour la venue des Warriors

Lorsque Zion Williamson mord la poussière comme après avoir marché sur le pied d’Usman Garuba lors de son dernier match face aux Rockets, c’est toute la franchise des Pelicans qui retient son souffle.

Blessé au pied droit, l’ancien pensionnaire de Duke a ainsi raté les trois derniers matchs de New Orleans. Son absence ne devrait toutefois pas traîner en longueur puisque l’intéressé a affirmé que son pied allait « beaucoup mieux » suite à l’entraînement de samedi.

« A partir de maintenant, je peux dire que je vais certainement jouer lundi », a-t-il ajouté. « Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas à ce stade. J’ai eu assez de temps de repos. La douleur semble avoir disparu à ce stade ».

Sa blessure concernait le même pied qui lui avait coûté une saison blanche en 2021-2022. Il y a donc eu une certaine appréhension dans l’attente des résultats des premiers examens. « C’était un moment où j’avais un peu peur, du genre : » Mec, je ne veux pas revivre ça. Je viens de le faire ». Mais les scanners étaient positifs en dehors de l’ecchymose », a poursuivi Zion Williamson.



Willie Green a de son côté confirmé la possibilité d’un retour ce lundi pour Zion Williamson, qui a pris part à l’intégralité de la séance samedi.

« Il a participé à tous nos exercices, à tout notre travail, il a aussi travaillé à la salle de musculation. On aura un entraînement un peu plus pointu demain et nous serons prêts pour le match de lundi. Nous sommes enthousiastes à l’idée de le voir revenir ».

D’autant plus que ce sera Golden State, le champion en titre, qui sera en ville.