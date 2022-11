Programme du soir | Joel Embiid et les Sixers accueillent les Bucks

À 01h00, on aura un oeil sur le duel entre les Wizards et le Heat, tout comme on s’intéressera aussi à la rencontre entre les Grizzlies de Ja Morant et le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (02h00).

Matchs également intéressants à suivre entre les Pelicans et les Celtics (02h30) puis entre le Jazz et les Suns (03h00). Quant aux Warriors, ils doivent rebondir à domicile, face aux Knicks. Ce sera à partir de 04h00.

Programme complet

01h00 | Washington – Miami

01h30 | Cleveland – Charlotte (beIN Sports Max 4)

01h30 | Philadelphie – Milwaukee (bein Sports 3)

02h00 | Chicago – Orlando

02h00 | Houston – Indiana

02h00 | Memphis – Oklahoma City

02h30 | Dallas – Denver

02h30 | New Orleans – Boston

03h00 | Utah – Phoenix

04h00 | Golden State – New York

04h30 | LA Lakers – Detroit (beIN Sports Max 4)