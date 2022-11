Jalen Duren – LeBron James : l’incroyable choc des générations !

Le 18 novembre 2003, un rookie phénomène du nom de LeBron James jouait son 11e match en carrière, participant pleinement à la victoire des Cavaliers à domicile face aux Clippers, en compilant 14 points, 7 rebonds et 8 passes. Plus à l’Est, le même jour, dans une maternité de New Castle dans le Delaware, naissait Jalen Duren.

Dix-neuf ans plus tard jour pour jour, le second est un rookie en NBA, avec les Pistons, quand le premier est une légende de la ligue, qui a remporté quatre titres et quatre trophées de MVP, dont le crépuscule d’une immense carrière s’approche indubitablement.

Et comme le hasard fait bien les choses, les Pistons sont à Los Angeles pour affronter les Lakers, cette nuit. Jalen Duren devrait donc faire face, pour la première fois de sa carrière, à LeBron James. Le conditionnel est de mise car le « King » n’a joué qu’un seul des quatre derniers matchs des « Purple & Gold » à cause d’une gêne à l’aine, mais il pourrait bien être en tenue, à en croire son changement de statut sur le rapport de blessures de son club.

Un physique « à la LeBron » à 19 ans

« Ça va être un moment irréel » confie le jeune pivot des Pistons, qui en plus d’être le plus jeune joueur de toute la ligue, est le seul joueur en activité à être né après les débuts professionnels de LeBron James. « Il est en NBA depuis plus longtemps que je suis vivant. Donc d’une certaine manière, partager le parquet avec lui va être légendaire. »

Encore un adolescent de par son âge, Jalen Duren a cependant tout d’un adulte, du point de vue physique. Mesuré à 2m10 pour 113kg, il est clairement le rookie le plus impressionnant sur le plan physique.

« On ne dirait pas qu’il est si jeune. Il est bâti comme un adulte, un vétéran. Physiquement, pour son âge, il est incroyablement mature » explique ainsi son coéquipier Isaiah Stewart. « Il demeure un gamin. Mais comme il se comporte avec une maturité avancée pour son jeune âge, on en oublie presque qu’il est si jeune » ajoute ensuite son coach Dwane Casey. « Sa compréhension des concepts du jeu s’améliorera avec le temps. Mais son physique, sa taille et ses qualités athlétiques se transposent déjà [en NBA]. »