L’Espagne détrône les États-Unis au sommet du classement FIBA

« L’Espagne dans l’histoire », titre la FIBA. La Fédération internationale a actualisé son classement des meilleures nations basket du monde chez les hommes avec une sensation au sommet de celui-ci : les Espagnols ont piqué aux Américains la première place qu’ils occupaient depuis 2010, année de naissance de cette hiérarchie.

Les champions d’Europe en titre ont grappillé les derniers points qu’ils leur manquaient pour atteindre cette première place. Lors de la précédente actualisation du classement, fin septembre, l’Espagne ne comptait que deux petits points de retard sur les États-Unis.

Cette première place vient récompenser une nation qui, en plus de ce dernier titre sur la scène européenne, a remporté la Coupe du monde 2019 et atteint les quarts de finale aux Jeux olympiques de Tokyo. Leurs campagnes de qualification depuis 2017 ont également été très solides pour aider à gagner plus de points remarque par ailleurs la FIBA.

Dans le même temps, les Américains ont remporté l’or olympique au Japon mais ils ont été éjectés de la Coupe du monde dès les quarts, par la France, et ont terminé troisièmes de l’AmeriCup 2022 en septembre dernier.

Le reste du Top 10 ne bouge pas, avec l’Australie toujours sur le podium devant l’Argentine, la France et les grandes nations européennes. Un peu plus loin, le Brésil a dépassé la Pologne à la 13e place. La Tunisie est par ailleurs sortie du top 20 au profit de l’Iran.

Top 20 du classement FIBA

1) Espagne — 758.6 points (+1)

2) États-Unis — 757.5 points (-1)

3) Australie — 740.3 points (=)

4) Argentine — 734.3 points (=)

5) FRANCE — 715 points (=)

6) Serbie — 710.9 points (=)

7) Slovénie — 704.3 points (=)

8) Lituanie — 669.5 points (=)

9) Grèce — 665.9 points (=)

10) Italie — 646.6 points (=)

11) Allemagne — 640.8 points (=)

12) République tchèque — 594.5 points (=)

13) Brésil — 593.6 points (+1)

14) Pologne — 591.3 points (-1)

15) Canada — 575.5 points (=)

16) Turquie — 533.9 points (=)

17) Venezuela — 524.8 points (=)

18) Monténégro — 515.6 points (=)

19) Nigeria — 460.1 points (=)

20) Iran — 452.5 points (+1)