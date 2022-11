Alors que la semaine dernière, la première de la nouvelle saison, était plutôt calme avec des adversités très modestes pour les « gros », cette seconde semaine, subtilement appelée « feast week » de l’autre côté de l’Atlantique, littéralement « la semaine du festin », a offert les premières grosses affiches de cet exercice 2022/23.

La rencontre de la semaine était assurément ce Texas – Gonzaga, à Austin dans le Texas. Classés à la 2e position du Top 25 de l’Associated Press, les Bulldogs, après leur victoire contre Michigan State sur un porte-avion militaire la semaine passée, se déplaçaient ainsi chez les Longhorns, 11e du Top 25. Sur le papier, c’était un duel très alléchant et a priori plutôt équilibré, entre deux grosses cylindrées en attaque.

Mais dans les faits, le déroulé du match a été bien différent, et le suspense s’est très vite envolé. La faute aux locaux, qui ont signé un match idéal, avec une défense active et surtout une attaque supersonique : 93 points à 52% aux tirs, avec notamment 13 tirs primés ! Le meneur « sophomore » Tyrese Hunter, arrivé cet été à Texas via le « portail des transferts » en provenance d’Iowa State, a été de loin le meilleur joueur sur le parquet, avec 26 points (9/14, 5/8 à 3-pts), 3 rebonds et 2 passes.

Physiques en défense, longs et athlétiques dans la peinture, les joueurs de Texas ont réussi à gêner Drew Timme, qui a commis 5 pertes de balle, même s’il compile tout de même 18 points (7/10) et 9 rebonds.

Mais dans l’ensemble, les Bulldogs n’étaient collectivement pas au niveau face à une équipe de Texas possiblement en surrégime mais diaboliquement efficace en attaque, à l’image de cette stat’ qui tue : 20 pertes de balle pour 10 passes…

La semaine parfaite de Michigan State

Vaincus dans les derniers instants par Gonzaga la semaine dernière, Michigan State enchainait cette semaine avec deux autres très gros matchs : Kentucky, 4e du Top 25, et Villanova.

Et les Spartans sont ressortis vainqueurs de ces deux duels, à couteaux tirés à chaque fois : 86-77 face aux Wildcats de John Calipari après deux prolongations, et 73-71 face aux Wildcats de Kyle Neptune, au terme d’un « money-time » étouffant.

La troupe de Tom Izzo, pas la plus talentueuse ni la plus « flashy », a fait preuve d’une impressionnante résilience, et devrait s’inviter fort logiquement dans le Top 25 hebdomadaire de l’AP, qui paraitra ce lundi.

Ashton Hardaway rejoint son père à Memphis

Son engagement ne faisait pas l’ombre d’un doute, mais c’est au moins désormais officiel : Ashton Hardaway, fils de Penny, s’est engagé pour la fac’ de Memphis et rejoint donc son père à l’échelon universitaire.

Ailier appartenant à la promotion 2023 – ESPN le classe à la 82e position de son Top 100 – le natif de Californie devient le 7e « freshman » des Tigers pour la saison 2023/24.

« Ça va être sympa. Il a joué au plus haut niveau, et sait les efforts que cela demande pour y parvenir. Personne n’oeuvrera davantage dans mon intérêt que mon père. » a-t-il ainsi déclaré, au sujet de cette réunion familiale dans le Tennessee.

Crédit photo : Memphis Athletics