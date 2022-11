Nikola Jovic a convaincu pour sa première titularisation

Il ne lui aura fallu qu’une minute de jeu pour débloquer son compteur de points. Titularisé pour la première fois de sa carrière, en l’absence de Bam Adebayo gêné par une cheville, Nikola Jovic n’a souffert d’aucune timidité. On s’est même demandé quand le Serbe allait s’arrêter sur le parquet des Raptors.

Car après un premier panier sous le cercle, il a enchaîné avec un tir à 3-points en tête de raquette, puis deux autres finitions, dont une main gauche, dans la raquette des Canadiens, toujours dans le premier quart-temps. Bien servi par Kyle Lowry et Jimmy Butler, il a finalement terminé la rencontre avec 13 points (4/8 aux tirs dont 1/3 de loin) et 3 rebonds en 24 minutes.

« J’ai été encouragé par son jeu parce que ce n’est pas simple. On s’est dit que le mettre avec les titulaires lui donnerait une meilleure chance d’être en complémentaire du groupe. Il a été formidable, surtout en première mi-temps. Il a joué avec beaucoup d’énergie », apprécie Erik Spoelstra.

Des signaux encourageants pour le natif du Royaume-Uni qui n’avait fait que quatre apparitions jusqu’ici avec seulement six minutes de moyenne, pour une production quasi nulle.

« J’ai bossé dur le mois dernier. J’attendais juste qu’ils appellent mon nom. J’étais prêt à tout. Bam s’est (blessé), j’avais besoin de répondre présent en étant dans le cinq de départ et d’aider mon équipe à gagner. C’est une défaite difficile, mais j’espère pouvoir les aider davantage la prochaine fois », affiche le joueur de 19 ans, sélectionné à la 27e position de la dernière Draft.

Son coach estime que l’intérieur a malgré tout donné un bel aperçu de ses qualités techniques. « Il va continuer à s’améliorer avec plus d’expérience, plus de temps, plus de développement, tout cela. Mais j’ai été encouragé par le fait qu’il soit entré en jeu et qu’il ait joué aussi bien qu’il l’a fait à l’extérieur », savoure encore le coach.

Malheureusement pour le Heat et lui, son apport n’a pas été suffisant pour répondre à la domination intérieure des Raptors. Ces derniers ont largement gagné la bataille des points inscrits dans la raquette adverse (58-42) et surtout archi dominé au rebond (42-23 !). « Peu importe le cinq, ils nous dominaient aux rebonds », regrette Erik Spoelstra dont l’équipe pouvait difficilement espérer mieux dans ces conditions.