Le MVP de la nuit | Le Shai-d’oeuvre

S’il n’avait pas loupé cinq lancers-francs, on aurait pu parler de match parfait. Cette nuit, à Washington, Shai Gilgeous-Alexander signe son meilleur match en carrière avec 42 points, 7 passes décisives et 6 rebonds. Le tout à 14 sur 21 aux tirs, avec un 12 sur 17 aux lancers-francs. Pour que cette soirée soit inoubliable, il inscrit le 3-points de la victoire à la dernière seconde !

« On essaie juste de donner de l’espace à Shai et on a confiance dans son instinct » explique ainsi son coach, Mark Daigneault. « Ce n’est pas inné, il a bossé pour ça. »

Pour Lu Dort, il ne faisait aucun doute que son coéquipier allait chercher le 3-points et donc la victoire, plutôt que l’égalisation avec un tir près du panier. « Je savais qu’il allait shooter à 3-points. Il est comme ça… ».

Le public de Washington lui a même réservé des « MVP, MVP », et c’est rare pour un adversaire. « Je n’y ai pas fait attention, mais c’est plutôt cool. Que des fans reconnaissent mon jeu, c’est cool. C’est un plaisir. C’est un rêve de gamin : jouer en NBA et devenir un joueur phénoménal. C’est plaisant. »

Le souvenir douloureux du match face aux Bucks

Fâché par ses cinq lancers-francs ratés, alors qu’il n’en avait loupé que six depuis le début de saison, SGA ne s’est surtout pas enflammé après son tir de la gagne, et on l’a vu demander à ses coéquipiers de ne pas célébrer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il y a une semaine, dans une situation similaire, les Bucks leur avaient répondu avec 0.6 seconde à jouer, pour finalement s’imposer après prolongation.

« Il nous fallait un stop de plus. Juste un stop de plus, et le match était bouclé. Et on l’a réussi » explique-t-il.

Auteur d’un 9/10 aux tirs dans le dernier quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander a reçu l’hommage de Bradley Beal.

« Il est très malin. Il ne vous impressionne sans doute pas avec sa vitesse, mais quand on a confiance en soi et qu’on joue à ce niveau, on a le sentiment que personne ne peut défendre sur soi. Il est vraiment dans cet état d’esprit et il agresse tout le monde. On aurait dû faire des fautes, le bousculer, quelque chose pour le freiner ».

Au lieu de ça, les Wizards l’ont laissé dans sa zone de confort, et le héros de la soirée s’est régalé, attaquant la défense à l’envi, même sur son « game winner ». « Ce sont des tirs où je suis à l’aise. J’ai trouvé un spot sympa, et vraiment, j’ai pris ce qu’ils m’ont donné. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 Total 386 33 49.6 34.9 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.