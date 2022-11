Stats & Highlights | Les Spurs et le Thunder se relancent, les Suns s’inclinent

Fin de mauvaise série pour les Spurs et le Thunder. Les premiers restaient sur cinq défaites de suite et ils ont dominé des Bucks encore diminués. Les seconds accumulaient quatre revers de rang et ils ont battu les Raptors.

De son côté, Orlando arrive enfin à commencer une (petite) série avec une deuxième victoire de suite. Sans Paolo Banchero, le Magic s’impose face à des Suns sans imagination.

Orlando – Phoenix : 114-97

Toujours sans Chris Paul et avec un Devin Booker pas en réussite, les Suns ont été en grande difficulté pour marquer des points. Les tirs à 3-pts ne tombaient pas dedans et Orlando a pris le large.

Cameron Payne et Devin Booker vont permettre de résister quelques temps mais le Magic, pourtant privé de Paolo Banchero, va garder le contrôle. Terrence Ross met la touche finale en dernier quart-temps avec 12 points et les Floridiens enchaînent un second succès de suite. Pour la première fois de la saison.

Oklahoma City – Toronto : 132-113

Les Raptors sont toujours aussi irréguliers et Oklahoma City en profite. Toronto n’a pas défendu de la partie et même avec un Shai Gilgeous-Alexander à seulement 20 points, le Thunder a pu dominer cette rencontre.

L’effort a été collectif et un étonnant Eugene Omoruyi (un « two-way contract ») a terminé meilleur marqueur avec 22 points. L’écart était déjà fait à la pause et jamais les troupes de Nick Nurse n’auront de réaction en seconde période. Le Thunder arrête ainsi une série de quatre défaites de rang.

San Antonio – Milwaukee : 111-93

Encore une fois, les Bucks évoluaient sans Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday. C’était donc une occasion en or pour les Spurs de gagner et de briser une mauvaise série. Les hommes de Gregg Popovich n’ont pas manqué ce rendez-vous.

Solides en défense et opportunistes en contre-attaque, ils ont dépassé Milwaukee dans beaucoup de domaines et pris de l’avance en deuxième mi-temps. Keldon Johnson a enfoncé le clou dans le dernier quart-temps et les Spurs s’imposent sans trembler.