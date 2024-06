Les Knicks tiennent la distance face à Detroit

Sous pression jusqu’au bout, New York a assuré l’essentiel cette nuit face à Detroit, décrochant une sixième victoire sous l’impulsion de Jalen Brunson (26 points, 7 passes décisives), RJ Barrett (30 points) et Julius Randle (21 points, 8 rebonds).

Les Pistons ont fait jeu égal avec les Knicks en premier quart-temps, avec notamment deux paniers de Killian Hayes pour contribuer à passer en tête au score (16-20). De quoi pousser RJ Barrett à la révolte, le Canadien ayant enchaîné un 3-points, quatre lancers et un service pour Julius Randle pour alimenter un 9-0.

New York a confirmé par la suite avec Isaiah Hartenstein par deux fois et Obi Toppin à 3-points, avant que RJ Barrett n’enfonce le clou, de loin également (42-31). Le trio Brunson-Grimes-Randle a alors plongé les Pistons à -15 (62-47), forçant cette fois Alec Burks, Killian Hayes de loin et Bojan Bogdanovic à réagir pour limiter la casse peu avant la pause (68-58).

La triplette Brunson-Barrett-Randle a tenu Detroit à bonne distance au retour des vestiaires mais les coéquipiers de Saddiq Bey refusaient de capituler. Après un bel effort d’Hamidou Diallo en fin de troisième quart-temps (94-80), Alec Burks et Jaden Ivey ont apporté leur contribution pour faire renaître l’espoir, notamment lorsque ce dernier a trouvé Hamidou Diallo pour driver et porter la marque à 96-89.

Les deux missiles à 3-points d’Isaiah Livers ont maintenu la pression (101-95) jusqu’à ce que Jalen Brunson ne réponde par deux paniers de suite. Julius Randle et RJ Barrett ont apporté leur pierre à l’édifice pour faire repasser les Knicks à +10 (109-99).

Dans le final, le 2+1 de Jalen Brunson et le 3-points de RJ Barrett ont eu raison de la bonne volonté de Detroit, finalement battu 121-112 après être revenu à -4 dans les deux dernières minutes du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pistons n’y arrivent pas à l’extérieur. Si près, et en même temps si loin, les Pistons ont toujours leur compteur bloqué à zéro victoire à l’extérieur depuis le début de la saison en sept déplacements. Malgré l’absence de Cade Cunningham, Detroit a pourtant fait bonne figure, mais le contenu global reste insuffisant pour espérer ramener un succès loin de ses bases.

– New York s’appuie sur son « Big Three ». Les trois joueurs ont été le moteur de leur équipe cette nuit. L’association de profils a bien fonctionné entre Jalen Brunson, RJ Barrett et Julius Randle, malgré le manque d’adresse de ce dernier (8/18 à 0/7 de loin). Reste maintenant à tirer le maximum du banc, comme les soldats Derrick Rose et Evan Fournier, un peu dans le dur cette nuit.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. Certes, RJ Barrett a claqué 30 points, mais le meneur new-yorkais a vraiment été un patron sur le terrain. Avec des paniers importants dans les moments clés, 7 passes décisives pour faire briller ses coéquipiers mais aussi 0 ballon perdu en 32 minutes passées sur le terrain. Jalen Brunson confirme petit à petit son nouveau statut à « Big Apple ».

✅ Bojan Bogdanovic. Sur la lancée de son début de saison, le Croate est agressif et efficace. Il ne lui a manqué que de l’adresse extérieure pour être crédité d’une nouvelle performance de choix. Il était attendu au scoring en l’absence de Cade Cunningham et a répondu présent.

✅ ⛔️Killian Hayes. Du bon (11 points, 7 passes décisives) et du moins bon (4/12 au tir, dont 1/6 de loin, 4 ballons perdus) pour le Français qui avait lui aussi l’occasion de se montrer en l’absence de Cade Cunningham avec 34 minutes au compteur.

⛔️ Saddiq Bey. On attendait plus de sa part en revanche dans la configuration des Pistons cette nuit. Paradoxalement, Saddiq Bey a tendance à s’effacer sur ce début de saison, ce qui a encore été le cas sur ce match.

LA SUITE

Knicks (6-6): New York rejoue dimanche, dès 18h00, face au Thunder.

Pistons (3-10): back-to-back pour Detroit avec la réception de Boston dès ce soir (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.