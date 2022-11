LaMelo Ball revient sans faire de miracles

« Quand un joueur de ce calibre revient, ça rend le jeu plus facile pour tout le monde. » Nul doute que Steve Clifford a accueilli avec plaisir le retour de LaMelo Ball, pour la rencontre à Miami. Pour rappel, le meneur de jeu des Hornets s’était blessé à la cheville gauche pendant la présaison, manquant ainsi le début de la saison régulière.

Face au Heat, le All-Star a montré du bon, avec 15 points, 6 rebonds et 6 passes, mais aussi du moins bon, en compilant cinq fautes et un vilain 1/9 à 3-pts. Il y avait du déchet dans son jeu, ce qui est logique vu qu’il manquait de rythme. Il va donc falloir être patient pour le revoir à son meilleur niveau.

« Ça fait du bien d’être de retour, de pouvoir courir, de jouer au basket en compétition », commente le joueur au Charlotte Observer. « C’était agréable de revenir. Avec plus de matches, ça sera plus facile. Je suis dans de bonnes conditions. »

L’absence du rookie de l’année 2022 était évidemment préjudiciable puisque le frère de Lonzo, en plus d’être un titulaire, était surtout le deuxième meilleur marqueur et le meilleur passeur de l’équipe la saison dernière.

Les Hornets, qui ont perdu en Floride, restent sur huit défaites de suite, n’ont gagné que trois matches sur quatorze et l’attaque est en grande difficulté (28e à l’efficacité) par rapport aux belles performances de la saison passée.

« C’est le signe d’une formation qui joue sans son meilleur attaquant », constate le coach des Hornets. « Avoir de la profondeur, ça aide sur le longtemps terme. Des bons joueurs étaient absents et si on ramène LaMelo Ball, Gordon Hayward et Terry Rozier (qui ont tous manqué plusieurs rencontres), alors on jouera bien mieux à l’avenir. »