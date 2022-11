C’est l’heure de la revanche entre Philadelphie et Atlanta (01h30) alors que Damian Lillard et ses Blazers sont à Dallas (02h30, beIN Sports Max 4) pour y défier Luka Doncic et ses camarades.

Programme complet

22h00 | LA Clippers – Brooklyn (beIN Sports 1)

00h00 | Detroit – Boston

01h00 | Indiana – Toronto

01h00 | Philadelphie – Atlanta

01h30 | Miami – Charlotte

02h30 | Dallas – Portland (beIN Sports Max 4)

02h30 | New Orleans – Houston