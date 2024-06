Privés de LeBron James, les Lakers ont subi la loi de De’Aaron Fox cette nuit. Le héros de la soirée, déjà décisif il y a peu à Orlando, a compilé 32 points à 13/19 au tir, 7 rebonds et 12 passes décisives pour guider les siens jusqu’à la victoire (114-120). C’est déjà son 7e match de la saison à 26 points ou plus.

Le meneur s’est d’abord illustré à la passe avant de monter en régime au scoring en toute fin de première mi-temps afin de ramener son équipe dans la partie, avec notamment un 3-points au buzzer du deuxième quart-temps. Son festival s’est poursuivi par 9 points et une passe décisive en fin de troisième quart-temps, mais De’Aaron Fox avait gardé le meilleur pour la fin avec des tirs « clutch » coup sur coup pour anéantir les Lakers.

Dans son style caractéristique, le meneur a tué le match grâce à son jeu à mi-distance, avec deux tirs à 4-5 mètres, un floater et un fadeaway depuis la ligne des lancer-francs pour forcer la décision à 30 secondes de la fin (114-118). Avec ces actions décisives répétées, il est presque allé chercher le match à lui tout seul.

« En plus de faire son job, il l’a fait en allant nous chercher une victoire. C’est ce qui est enthousiasmant et c’est ce que je le vois faire en ce moment. En plus de ça et de remplir la feuille de stats, je l’ai vu être un leader et prendre ses responsabilités au bon moment. L’avoir vu progresser aussi rapidement, avec le travail qu’il a accompli cet été en particulier, c’est la partie qui m’enthousiasme le plus », s’est félicité Mike Brown après la rencontre.

Pendant que les Kings retrouvent le sourire, les Lakers ont de quoi pleurer puisque les voilà désormais avec le pire bilan de la ligue, à égalité avec les Rockets.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.7 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 Total 469 33 47.1 33.4 73.6 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.