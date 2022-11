Jason Kidd cherche des solutions pour ne pas cramer Luka Doncic

Chaque année depuis le début de sa carrière, c’est une petite minute de jeu en plus. Luka Doncic a entamé sa cinquième saison dans la grande ligue avec un temps de jeu encore plus conséquent que l’année précédente. Avec un peu moins de 37 minutes par match, il a la septième plus grosse moyenne de la ligue.

Et lorsqu’il est en jeu, le Slovène est évidemment un joueur hyper responsabilisé. Son « Usage Rate » (38%), l’estimation du pourcentage d’actions offensives qu’un joueur utilise ou termine lorsqu’il est sur le parquet, est le plus élevé de toute la NBA, devant celui de Giannis Antetokounmpo.

Luka Doncic a beau n’avoir que 23 ans, il peut aussi être sujet aux effets de l’usure. Il ne faut pas oublier qu’après le beau parcours des Mavs jusqu’en finale de conférence l’an dernier, il a enchaîné avec un été de préparation en équipe nationale pour disputer l’Euro en septembre.

Cela ne l’a pas empêché de réaliser un début de saison canon avec une série de neuf rencontres à 30 points ou plus. Mais ses deux dernières sorties rappellent qu’il n’est pas un surhomme. Jason Kidd assure d’ailleurs que les Mavericks vont regarder le calendrier pour voir quand ils pourront le reposer. « On va en parler bientôt, c’est vraiment mérité », qualifie le coach à la sortie de la défaite à Washington.

Un match durant lequel son meilleur joueur a signé sa plus petite production de la saison avec 22 points (8/21 aux tirs, 3/8 à 3-pts, 3/9 aux lancers…), 9 rebonds, 6 passes mais 5 ballons perdus. La veille, il avait déjà galéré à Orlando avec 24 points et seulement 9/29 aux tirs.

« Il n’a pas de Robin à ses côtés »

« On se dit qu’il est humain. Quand tout le monde s’en prend à toi en défense, chaque soir, et qu’on te demande de tout gérer en attaque, cela va se voir au bout de 25 matchs. Je dirais autour de Noël », anticipe déjà son coach. Ce dernier considère que malgré le jeune âge de son joueur, « le revers de la médaille est qu’il tombe beaucoup au sol en ce moment. C’est l’un des domaines dont on va parler, je vais essayer de faire en sorte qu’il tombe moins. »

Et l’ancien meneur de jeu d’évoquer des joueurs comme Allen Iverson, qui allaient beaucoup au contact et se retrouvaient fréquemment au sol. Une succession de chutes qui, selon Jason Kidd, finit par rattraper physiquement les joueurs avec le temps. « On doit donc trouver un moyen de le garder sur ses pieds », poursuit le coach.

Quitte aussi à l’économiser de l’autre côté du parquet. « Il y a des possessions où (les autres) doivent aider Luka en défense parce qu’il en fait beaucoup en attaque. On doit être capables de trouver cet équilibre pour qu’il participe en défense, afin que cela nous aide à gagner des matchs. Mais son ‘Usage Rate’ est si élevé qu’il y aura parfois des situations où il ne participera pas. Ça arrive, je suis passé par là », développe le Hall of Famer.

Ce dernier, dont le plan de jeu reste centré autour de Luka Doncic, se dit à la recherche de joueurs des Mavs capables de le soutenir. « On a un groupe (mais) il n’a pas de Robin à ses côtés », formule le coach alors que Spencer Dinwiddie sort de deux gros matchs à 31 points de moyenne. « On a un groupe de gars qui doivent participer. Pour le moment, on en a un ou deux qui se montrent, puis ces deux-là disparaissent, et ensuite deux autres apparaissent. On doit devenir régulier en la matière. »