Les Lakers testent Joe Wieskamp et Tony Snell

LeBron James a pointé du doigt cette faiblesse dès les premiers matches et les chiffres le confirment au fil des semaines : les Lakers sont la pire équipe de la ligue à 3-pts, avec un petit 29% de réussite dans cet exercice.

La franchise cherche donc des solutions et ça peut passer par du renfort sur le marché des joueurs libres. Quelques jours après avoir rencontré Moe Harkless, le journaliste Shams Charania nous apprend que les Lakers ont fait passer des tests à Joe Wieskamp et Tony Snell.

Sur le papier, ce n’est pas très sexy. Surtout pour le premier, qui a joué la première saison de sa carrière à San Antonio en 2021/2022, sans réussir de grosses performances puisqu’il tournait à seulement 2.1 points de moyenne.

En revanche, le second a déjà plus de références. Tony Snell, grand voyageur depuis son départ de Milwaukee en 2019, est un ailier qui flirte régulièrement avec les 40% de réussite à 3-pts, en plus d’être utile en défense.

La saison dernière, il avait commencé avec Portland avant d’être intégré au transfert de CJ McCollum et de finir sur une bonne note à New Orleans, avec 5.9 points de moyenne en sortie de banc.