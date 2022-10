Les Lakers testent Moe Harkless

Alors que l’équipe manque cruellement de shooteurs extérieurs, et qu’on s’attendait à ce qu’elle lorgne Ben McLemore par exemple, la direction des Lakers a décidé de tester Moe Harkless. Ce n’est absolument pas le profil recherché mais l’équipe l’a fait venir pour un essai. Peut-être que les dirigeants ont le sentiment qu’il y a une faille sur les postes 3/4, et plus particulièrement en défense.

Fort de ses 621 matches au compteur et 33 de playoffs depuis dix ans, l’ancien ailier a de la bouteille et il a fait ses preuves à Portland, Sacramento ou encore New York. C’est un joueur de devoir, prêt à s’occuper du meilleur attaquant adverse.

Cet été, il est passé de Sacramento à Atlanta, avant finalement d’être récupéré par le Thunder comme joker médical après la grave blessure de Chet Holmgren. Mais les dirigeants d’OKC l’ont finalement coupé, et il est sans club depuis la reprise.