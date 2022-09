Le Thunder va chercher Moe Harkless comme « joker médical »

Après la blessure et le forfait pour la saison de son rookie Chet Holmgren, Oklahoma City avait demandé à la NBA d’avoir recours à une « Disabled Player Exception » qui permet à une équipe d’engager un joker médical, et le Thunder disposait d’une enveloppe de 4.9 millions de dollars.

Validée la semaine passée par la NBA, cette « exception » vient d’être utilisée dans un échange, et le Thunder a donc misé sur l’ailier Moe Harkless pour apporter un peu d’expérience à son roster.

Le joueur avait été envoyé cet été à Atlanta, où il n’aura finalement pas joué un seul match, en provenance de Sacramento. Le Thunder reçoit également un second tour de Draft en 2029 et un autre choix de Draft (non déterminé) en contrepartie du meneur tchèque Vit Krejci.

Du côté d’Atlanta, la libération de la dernière année de contrat à 4.5 millions de dollars de Moe Harkless permet aux Hawks de repasser sous la barre de la « luxury tax ».