Pour leur maillot « City Edition » de la saison 2022/2023, les Warriors avaient envie de mettre en avant les femmes. La franchise a donc contacté l’artiste d’Oakland Allison Hueman, déjà connue pour avoir travaillé avec Stephen Curry et Under Armour, afin de lui proposer de conduire ce projet.

Le résultat, c’est un maillot noir avec notamment deux roses jaunes. Une petite dessinée sur le torse, et une seconde, bien plus grosse et réaliste, en bas du maillot.

« La palette de couleurs est vraiment masculine, mais le contenu est réellement féminin », raconte Allison Hueman à ESPN. « J’ai essayé de trouver des éléments opposés qui s’équilibrent les uns et les autres. Je ne voulais pas non plus faire quelque chose de soft parce que toutes les femmes ne sont pas douces. J’ai aussi pensé à ce que j’aimerais acheter en tant que fan des Warriors et j’adore porter du noir. »

Les Warriors ont ainsi la volonté de coller au « Women’s History Month », organisé en mars aux États-Unis et qui fait suite au « Black History Month » de février. La franchise californienne a même déjà baptisé ce mois le « Women’s Empowerment Month », le mois de l’émancipation des femmes.

Golden State et son sponsor Rakuten ont aussi fait un don de 25 000 dollars à la « Women’s Sports Foundation ».