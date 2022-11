Le Magic veut enfin libérer tout le potentiel de Bol Bol

Récupéré par Orlando lors de la dernière « trade deadline », on se demandait si Bol Bol faisait vraiment partie des plans à long terme de la franchise. La réponse est clairement oui car le fils du regretté Manute a bien intégré la rotation de Jamahl Mosley, et il est même titulaire depuis six matchs !

Au sein d’un cinq majeur de très grande taille puisqu’à part Jalen Suggs (1m96), Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. mesurent tous 2m08, quand Bol Bol est lui listé à 2m18. Surtout, alors que sa production était anecdotique pendant trois saisons à Denver, il tourne à 12.7 points et 7.7 rebonds en six matchs comme titulaire.

« Pour moi, il s’agit simplement d’être agressif dès le début », a-t-il dit après son meilleur match (23 points, 7 rebonds) contre les Kings. « Chaque fois que je suis agressif du début à la fin, c’est là que je joue le mieux ».

Pour le site officiel du Magic, Bol Bol est carrément entré dans la conversation pour le trophée de MIP.

Le cinquième meilleur contreur du début de saison

C’est vrai que s’il confirme son apport statistique sur l’ensemble de la saison, son statut en NBA aura totalement changé par rapport à ses années à Denver, où il a surtout squatté l’infirmerie, et n’était guère qu’une mascotte dans l’effectif de Mike Malone, même lorsqu’il était en bonne forme physique.

Il faut dire que Bol Bol a un jeu très particulier, puisqu’il semble être un arrière coincé dans un corps de géant. Toutefois, avec sa taille, il contre quand même 2.2 tirs par rencontre, ce qui le place à la 5e place de la ligue sur le début de saison. Néanmoins, il est aussi ciblé par les arrières adverses, à l’image de De’Aaron Fox qui l’a systématiquement attaqué dans ce match face à Sacramento, finalement remporté par les Kings.

« Il a un excellent instinct de basketteur », apprécie toutefois Jamahl Mosley sur son joueur de presque 23 ans. « Je pense qu’il peut encore montrer beaucoup de choses, mais la chose que j’apprécie vraiment chez lui, c’est qu’il accepte tout ce qu’on lui demande de faire, et il le fait volontiers. Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux chez lui, il essaie de trouver sa voie pour s’adapter exactement à ce que nous faisons. »