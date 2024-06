Beaucoup moins lourd, Zion Williamson retrouve ses sensations

Avec 26 points à 10/15 au shoot, 7 rebonds et 7 passes en 33 minutes, Zion Williamson a-t-il réussi son meilleur match de la saison dans la défaite contre les Pacers, d’un très grand Myles Turner ?

C’est fort possible si on l’écoute le joueur des Pelicans, qui tourne à 23.1 points de moyenne cette saison, à la sortie de cette rencontre. « J’étais bien plus à l’aise », explique-t-il ainsi au Times-Picayune. « Je contrôle à nouveau mieux mon jeu, comme c’était le cas avant ma blessure. »

Cette blessure, ce fut une fracture du cinquième métatarse du pied droit contractée au début de l’intersaison 2021. Opéré dans la foulée, le All-Star des Pelicans n’est jamais ensuite revenu à la compétition.

« Je sens que ça revient », poursuit-il. « J’ai pu faire ma rééducation le mieux possible, m’entraîner, mais la compétition, c’est différent. On affronte les meilleurs joueurs du monde, on le ressent. Mes sensations, mon niveau de confort reviennent. »

Un des éléments qui fait la différence, c’est le nouveau poids de Zion Williamson. La saison passée, les images du joueur montraient qu’il était clairement en surpoids, et donc cible de moqueries sur les réseaux sociaux notamment. De plus, beaucoup soulignaient, dans le même temps, que le deuxième choix de sa Draft en 2019, Ja Morant, flirtait lui avec le niveau d’un candidat au trophée de MVP.

« Ce que les gens ne comprennent pas, même les journalistes, c’est cet impact : s’ils ont des enfants, qu’ils imaginent que quelqu’un parle de leur enfant comme ils ont parlé de moi », regrettait l’ancien de Duke à Fox Sports. « Ils ont critiqué mon corps, mon look. On ne parlait que de mon poids, de ma mauvaise silhouette. Ils n’ont pas pris conscience de leur impact sur moi. »

Perfectionniste, il fait avant tout ce qu’il sait faire

Cet été, et comme tant d’autres avant lui, il a donc engagé un chef pour lui préparer ses repas. L’objectif était de perdre du poids mais sans perdre du muscle. Mission réussie.

« Je ne sais pas si je peux dire le chiffre, mais je vais dire ça : il a perdu plus de quinze kilos, c’est certain », confirme le chef en question, Jhonas Lewis. « Il perdait entre trois et quatre kilos par semaine. Au bout de trois semaines, il voyait le résultat. On ne pouvait plus lui faire porter un maillot. »

Avec son nouveau corps, Zion Williamson ne se donne aucune limite, sauf celle d’être efficace avant tout. Voilà pourquoi il ne s’aventure pas dans les contrées qu’il ne maîtrise pas.

« Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas encore montrées », assure l’intérieur de New Orleans. « Ce sont des capacités que je peux montrer à l’entraînement ou en-contre-un. Mais dans une rencontre, je suis tellement perfectionniste que je veux mettre tous mes shoots. Donc je ne prends pas de tirs à mi-distance ou à 3-pts. Je suis capable de faire tout ça. Je suis simplement très perfectionniste. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.