La course au MVP | Les scoreurs font des dégâts

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Pour notre deuxième course, nous avons décidé de nous attarder sur les folles prestations au scoring des attaquants NBA.

Actuellement, après trois semaines de compétition, on ne dénombre ainsi pas moins de sept joueurs (!) qui affichent au moins 30 points de moyenne : Luka Doncic (36.0), Stephen Curry (32.6), Giannis Antetokounmpo (31.8), Jayson Tatum (31.2), Donovan Mitchell (31.2), Kevin Durant (31.0) et enfin Shai Gilgeous-Alexander (30.8).

S’ils conservent chacun un tel rythme sur le plan offensif, ou que d’autres viennent s’ajouter à cette liste, ce sera tout simplement la première fois de l’histoire qu’autant de joueurs marquent plus de 30 points par match sur une saison. Pour l’heure, le record all-time date de l’exercice 1961/62, quand ils étaient six à tourner à minimum 30 points de moyenne : Wilt Chamberlain (50.4), Elgin Baylor (38.3), Walt Bellamy (31.6), Bob Pettit (31.1), Oscar Robertson (30.8) et enfin Jerry West (30.8).

Autant dire que les scoreurs font parler la poudre, et pas qu’un peu, depuis la reprise. Car, au cas par cas, ils sont aussi plusieurs à réussir un démarrage historique et ne surtout pas montrer de signes de ralentissement…

Luka Doncic sur les traces de Wilt Chamberlain

C’est notamment le cas de Luka Doncic, parti sur des bases « Chamberlesques ». En neuf matchs, il n’est effectivement jamais descendu sous la barre des 30 points, son plus « petit » total étant de 31 unités ! D’où les bases « Chamberlesques », car une série de neuf sorties d’affilée au-dessus des 30 points pour commencer une saison n’avait plus été aperçue depuis celle, record, de Wilt Chamberlain en 1962/63 : 23 matchs consécutifs à 30 points et plus pour débuter l’exercice !

En outre, s’il continue sur sa lancée, le Slovène des Mavericks peut devenir le quatrième joueur de l’histoire à boucler une campagne à minimum 35 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de moyenne. Rejoignant Wilt Chamberlain (1963/64), Michael Jordan (1987/88) et James Harden (2018/19) dans ce cercle ultra-fermé…

Mais Luka Doncic n’est pas le seul à cartonner jusqu’à présent. Par exemple, malgré leurs résultats collectifs mitigés, Stephen Curry et Kevin Durant semblent de leur côté en mesure d’intégrer le Top 3 des joueurs les plus âgés à terminer une saison à au moins 30 points par match. À 34 ans tous les deux, ils n’ont pas la possibilité de rattraper les 37 ans de LeBron James (2021/22), mais ils peuvent déjà faire mieux que les 32 ans de Michael Jordan (1995/96) et… Curry himself (2020/21).

De plus, grâce à leur folle efficacité au shoot (le fameux « true shooting percentage », ou TS%), le meneur des Warriors (68.5 de TS%) et l’ailier des Nets (64.1 de TS%) sont encore plus redoutables que lors de ce qui est souvent considéré comme la meilleure campagne de leur carrière : 2015/16 pour Stephen Curry et 2013/14 pour Kevin Durant. Où ils ont respectivement tourné à 30.1 points et 32.0 points par rencontre, avec un « true shooting percentage » de 66.9% pour Curry et 63.5% pour Durant…

D’ailleurs, non content d’afficher pour l’instant la moyenne de points la plus élevée de sa carrière et d’être plus efficace que jamais, Stephen Curry est bien parti pour signer un nouvel exercice dans le club d’adresse des « 50/40/90 » (50% aux tirs, 40% à 3-pts et 90% aux lancers) et pour le faire en pointant au-delà des 30 points par match. Rien que cela !

Le départ en fanfare de Donovan Mitchell

Comment ne pas évoquer également les entames canons de Jayson Tatum et Donovan Mitchell ? Au coeur de leur sixième année dans la ligue, les deux camarades de la Draft 2017 flambent comme rarement avec Boston et Cleveland, au point de s’établir comme de sérieux outsiders pour le titre de MVP.

D’un côté, l’ailier des Celtics explose actuellement le record de la plus haute moyenne de points d’un joueur des Celtics, détenu par Larry Bird (29.9) depuis 1987/88. Sans surprise, « Taco Jay » est donc celui qui totalise le plus de points (312) sous un maillot des C’s au bout de dix matchs, devant Sam Jones (295 en 1965/66) et John Havlicek (281 en 1970/71).

De l’autre, l’arrière des Cavs réalise un démarrage de rêve dans l’Ohio, accumulant pas moins de 281 points en neuf matchs. À tel point que seul Wilt Chamberlain a inscrit davantage de points que « Spida » lors de ses neuf premières sorties sous ses nouvelles couleurs : 345, en 1959/60 (son année rookie…) !

Enfin, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander possèdent eux aussi la meilleure moyenne de points de leur carrière. S’il conserve ses statistiques de 30+ points, 10+ rebonds et 5+ passes, le « Greek Freak » deviendrait même le sixième joueur de l’histoire, et le deuxième seulement depuis la fusion ABA/NBA, à afficher de tels chiffres sur une saison. Quant à « SGA », il renforcerait son statut de troisième meilleur joueur époque Thunder, derrière Kevin Durant et Russell Westbrook, les deux seuls autres joueurs à dépasser la barre des 30 points par rencontre sur une campagne…

S’il n’est évidemment pas garanti que les différents joueurs précédemment nommés gardent le même rythme en attaque, tout au long de cet exercice 2022/23, il n’empêche que celui-ci est parti sur des bases historiques au scoring. Tellement historiques qu’elles pourraient par exemple permettre à Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Donovan Mitchell ou Jayson Tatum de succéder à Nikola Jokic, dans la peau du MVP…

Course au MVP 2023 : notre Top 5

1 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 9 victoires, 1 défaite – 1er à l’Est.

Matchs : 9 disputés sur 10 possibles.

Stats : 31.8 pts, 12.2 reb, 5.3 pds, 1.1 int, 1.4 ctr et 3.3 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 27% à 3-pts et 65% aux lancers.

2 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 6 victoires, 3 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 9 disputés sur 9 possibles.

Stats : 36.0 pts, 8.4 reb, 8.3 pds, 1.9 int, 0.6 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 52% aux tirs, 30% à 3-pts et 78% aux lancers.

3 – Donovan Mitchell (Cavaliers)

Bilan : 8 victoires, 2 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 9 disputés sur 10 possibles.

Stats : 31.2 pts, 4.1 reb, 6.0 pds, 1.3 int, 0.7 ctr et 3.4 pdb en 39 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 45% à 3-pts et 86% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 7 victoires, 3 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 31.2 pts, 7.5 reb, 4.0 pds, 0.8 int, 1.5 ctr et 2.7 pdb en 38 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 37% à 3-pts et 88% aux lancers.

5 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 7 victoires, 3 défaites – 4e à l’Ouest.

Matchs : 10 disputés sur 10 possibles.

Stats : 20.9 pts, 10.5 reb, 9.3 pds, 1.4 int, 0.7 ctr et 3.6 pdb en 33 min.

Pourcentages : 61% aux tirs, 24% à 3-pts et 88% aux lancers.

Mentions : Devin Booker (Suns), Pascal Siakam (Raptors), Ja Morant (Grizzlies), Trae Young et Dejounte Murray (Hawks), Damian Lillard (Blazers), Lauri Markkanen (Jazz), Paul George (Clippers)…