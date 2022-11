Un comeback qui booste la confiance des Clippers

Alors que Cleveland menait de 12 points (100-112) à un peu plus de quatre minutes de la fin, on ne donnait pas cher de la peau des Clippers, dominés par Donovan Mitchell (30 points), Evan Mobley (26 points) et compagnie.

Sauf que Los Angeles va réussir à renverser la situation, à la faveur d’un 15-0 porté par Norman Powell !

« C’est notre meilleure victoire, notre victoire la plus importante », a réagi Paul George. « Globalement, c’était probablement l’une de nos meilleures soirées sur le plan offensif, ainsi qu’en défense. Ils ont des scoreurs d’élite, des shooteurs d’élite, et je pense que nous avons fait du bon travail en égalant ça des deux côtés du terrain. »

L’an passé, les Clippers avaient déjà renversé pas mal de rencontres et ce groupe connait donc ce sentiment. Mais pour Ivica Zubac, ce retournement de situation face à une solide équipe de Cleveland reste surprenant.

« J’ai été surpris aujourd’hui », avouait ainsi le pivot croate après le match. « Mais je suppose que c’est notre marque de fabrique. Ça va être un gros plus pour notre confiance ».

Même si tout est loin d’être parfait pour les Clippers, ce succès peut faire office de référence. Dans les dernières minutes, on a ainsi réellement aperçu le potentiel défensif de cette équipe, alors que Los Angeles vient quand même d’enchaîner quatre succès sur les cinq derniers matchs pour rebasculer dans le positif (6 victoires – 5 défaites).

« Je le pense », a réagi Tyronn Lue quand on lui demandait si son équipe ressemblait finalement à celle qui avait atteint la finale de conférence en 2021. « Mais ça va encore être différent quand Kawhi va revenir. Il faudra trouver des solutions à nouveau. Mais j’aime bien notre état actuel. Nous nous battons tous les soirs. »