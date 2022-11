Le Jazz continue de gagner, « peu importe qui est sur le terrain »

Denver deux fois, tout comme Memphis, Minnesota, la Nouvelle Orléans, Dallas ou encore les deux équipes de Los Angeles… À part pour une double confrontation plus aisée face à Houston, le calendrier du Jazz n’était pas coton pour commencer la saison.

N’empêche, la jeune troupe du Jazz l’a dévoré avec appétit, pour un bilan de huit victoires en onze rencontres !

« J’adore le fait que notre équipe continue à gagner, peu importe qui est sur le terrain »

Dimanche soir encore, pour aller réussir le doublé à Los Angeles, ce qui n’avait plus été fait depuis 1990, Utah a tout misé sur son collectif, avec un effort bien équilibré en attaque, mais surtout un sprint final haletant en défense pour éteindre définitivement des Clippers déjà vacillants.

« Trouver des moyens de gagner en équipe est très plaisant », affirme Will Hardy sur le site du Jazz. « Pour nous, ça a été en défense en fin de match. Ils ont scoré 17 points en quatrième quart, seulement 6 sur les cinq dernières minutes. J’ai trouvé que nos gars se sont vraiment battus jusqu’au bout (…) J’adore le fait que notre équipe continue à gagner, peu importe qui est sur le terrain. Ces gars-là veulent gagner. Ils se fichent de qui est sur le terrain tant qu’on gagne. On est très fier de ce groupe, de leur manière de se serrer les coudes. »

Outre les vétérans qui ont encore assuré leur part du travail en bons professionnels, à commencer par Mike Conley (17 points, 7 rebonds, 4 passes) et Lauri Markkanen (18 points, 9 rebonds, 3 passes), c’est Collin Sexton qui a fait la différence dans le dernier quart avec son agressivité vers le cercle et sa force sur le jeu en percussion.

Will Hardy n’a effectivement pas hésité à faire sortir Jordan Clarkson en dernier quart, pourtant à 23 points à 8/15 aux tirs, au profit du « Young Bull » en provenance de l’Ohio. Auteur de son meilleur score de la saison à 22 points, Collin Sexton a bonifié la confiance de son staff avec 9 points sur les cinq dernières minutes du match, pour sceller définitivement la victoire de son équipe.

« J’ai le sentiment qu’on s’est bien battu », confirme Collin Sexton. « On n’a pas baissé la tête quand Paul George a réussi des tirs difficiles. On doit simplement jouer la transition et se concentrer sur la défense pour obtenir des stops collectivement (…) En fin de compte, je serai parfois sur le terrain en quatrième quart, d’autre fois non. Je dois simplement rester prêt et rester dans le moment présent pendant tout le match. »

« Le spacing est la plus grande différence pour nous »

Malgré 21 balles perdues qui ont offert 25 points aux Clippers, le Jazz a réussi à serrer la vis défensivement, pour rattraper ses erreurs de l’autre côté du terrain.

Tout comme il a réussi à tenir bon la barre malgré le retour des Clippers entre le troisième et le quatrième quart, quand un avantage de 10 points s’est volatilisé, se transformant en un débours de 4 unités…

« Lauri a vraiment fait du bon travail pour faire travailler Paul George en attaque, et pas seulement pour rentrer des tirs difficiles mais aussi pour obtenir le ballon », reprend Will Hardy. « Sur ses onze tirs à 3-points, tous n’ont pas été défendus à la perfection. Certains ont tout simplement manqué la cible. »

Clairement pas attendu si haut en début de saison, le Jazz poursuit néanmoins son petit bonhomme de chemin, en poil à gratter de la conférence Ouest où il figure à une inattendue 2e place après deux grosses semaines de compétition. Pour Mike Conley, c’est en toute simplicité que Utah déjoue les pronostics depuis la rentrée.

« Le spacing est la plus grande différence pour nous », expliquait Mike Conley avant le match. « On est si altruiste que la balle est tout le temps en train de circuler et de rebondir d’un joueur à l’autre. Chacun de nos cinq gars peut déborder son défenseur en partant en dribble pour créer du jeu. »