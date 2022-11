L’agressivité décuplée de Jayson Tatum

All-Star établi, membre de la dernière All-NBA First Team et récent finaliste NBA, Jayson Tatum est sans conteste un joueur déjà très solide et accompli. Sur le plan offensif, il lui restait toutefois un axe sur lequel progresser cette saison : les lancers-francs.

Si son pourcentage de la ligne n’a jamais posé problème depuis son arrivée dans la ligue (quasiment 85% de réussite en carrière), l’ailier des Celtics se devait pourtant de surfer dessus pour en tirer davantage que 4 par rencontre (sa moyenne en carrière, avant l’exercice 2022/23) ou que son record sur une campagne : 6, en 2021/22.

Et, jusqu’à présent, on peut d’ailleurs dire que Jayson Tatum fait le nécessaire pour progresser dans cet aspect du jeu. La nuit dernière, face aux Bulls, il a ainsi converti 17 de ses 20 lancers-francs (deux nouveaux records personnels), de façon à porter sa moyenne sur la saison à près de 9 tentatives sur la ligne !

« Plus je vieillis, plus mon corps se développe et plus je suis capable d’absorber les contacts », notait-il justement en conférence de presse, à propos de ses progrès en la matière. « Aussi, comme je lis mieux quand nous sommes dans le bonus, le temps et la situation en plein match, je pense que je me suis beaucoup amélioré au fil des saisons. »

Ce que ne peut évidemment que confirmer Joe Mazzulla, quand on l’interroge sur la capacité de Jayson Tatum à provoquer les fautes.

« Tout commence par de la création d’espace. Une fois que vous l’avez créé, il faut trouver des angles. Une fois que vous les avez trouvés, il faut créer le contact. Je trouve qu’il a fait de l’excellent travail dans ce domaine », réagissait le coach de Boston.

Plus leader, il bonifie toute son équipe

Intenable depuis la reprise, Jayson Tatum semble avoir franchi un nouveau cap en 2022/23. Avec 30.9 points, 8.5 rebonds, 4.1 passes et 1.4 contre de moyenne, à 50% aux tirs, 37% à 3-pts et 90% aux lancers, il est tout simplement parti sur les bases de la meilleure saison de sa carrière…

« J’ai déjà dit que, chaque saison, j’essaie simplement de m’améliorer dans n’importe quel aspect du jeu, d’être meilleur que l’année précédente et d’influer sur le match à bien des égards, en attaque comme en défense. Et je pense que c’est contagieux pour toute l’équipe », ajoutait ensuite l’ailier de 24 ans.

Dans le sillage de leur All-Star, les Celtics pointent actuellement à la 3e place de la conférence Est, avec cinq victoires en huit matchs. Tout n’est peut-être pas encore parfait dans le camp celte, mais le seul niveau de Jayson Tatum permet de se stabiliser dans le Top 8.

En plus de profiter aux autres joueurs de Boston, séduits par les prouesses de leur franchise player.

« Il était vraiment agressif [hier] soir et c’est juste génial de voir qu’il est capable d’obtenir autant de lancers-francs », jugeait par exemple Al Horford, après le match contre Chicago. « Premièrement, il fait les choses comme il faut. Deuxièmement, il est très agressif quand il attaque le cercle. J’ai la sensation qu’il fait du très bon travail pour savoir quand aller chercher la faute et quand ressortir le ballon. Sa prise de décision était vraiment bonne. »