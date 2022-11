Spencer Dinwiddie accuse l’arbitre Tony Brothers de l’avoir insulté

Ce n’est pas une petite accusation que Spencer Dinwiddie a lancée en conférence de presse. Le meneur de jeu des Mavericks a en effet expliqué qu’un des arbitres de la rencontre face à Toronto avait été insultant à son égard. Tony Brothers en l’occurrence, un des officiels les plus expérimentés (29 ans dans la ligue) et reconnus de la NBA.

Retour en fin de première période pour comprendre cette situation. Dans les dernières secondes du deuxième quart-temps, le joueur de Dallas fait une faute pour couper une contre-attaque.

C’est donc une « take foul », qui donne un lancer aux Raptors. Dans la foulée de ce coup de sifflet, très vite, Tony Brothers colle une faute technique à Spencer Dinwiddie ! Ce dernier n’avait pourtant montré aucune agressivité.

« Pour commencer, je m’excuse auprès de Tony Brothers pour ce qui semble l’avoir mis en colère », a déclaré le joueur pour ESPN, faisant ainsi amende honorable. « C’était simplement un applaudissement, mais il a estimé que je lui manquais de respect. Si on regarde les matches et je sais que les arbitres sont censés le faire, je fais ça tout le temps. Donc ça n’avait rien de personnel. Mais dans un second temps, j’aimerais éviter de me faire insulter de sale enfoiré devant mes coéquipiers. »

« L’insulte ne me met pas en colère, on dit tous des choses comme ça quand on est blessé ou contrarié. D’accord. Mais il faut le dire devant moi »

C’est cette dernière phrase qui est le centre des débats. D’après un joueur de Dallas, qui a rapporté les propos à son coéquipier, Tony Brothers aurait parlé de Spencer Dinwiddie en ces termes-là (« bitch ass motherfucker » en VO).

Plutôt élégant dans sa réaction en conférence de presse, l’ancien de Brooklyn et de Washington ne retient pas le propos, mais davantage la manière.

« On est tous des compétiteurs, on est dans le feu de l’action. Je dis moi aussi des gros mots, mais si quelqu’un de l’autre équipe disait cela à mes coéquipiers, je serais le premier à rappeler que je suis là. Les arbitres sont en position de force, d’autorité et on ne peut pas forcément leur parler. Donc je me contente de dire que si on a quelque chose à me dire, d’accord, mais il faut me le dire en face, comme n’importe quel adulte. C’est tout ce que je demande. L’insulte ne me met pas en colère, on dit tous des choses comme ça quand on est blessé ou contrarié. D’accord. Mais il faut le dire devant moi. »

Si la NBA n’a pas encore réagi, Jason Kidd n’est visiblement pas prêt à passer l’éponge sur cet incident.

« C’est compliqué et je vais devoir en parler avec Spencer », annonce le coach des Mavericks. « Tony est un des arbitres les plus appréciés et compétents de la ligue. On va voir ça, pour comprendre ce qu’il est passé. C’est un sujet sensible. »