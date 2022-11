Programme du soir | La passe de trois pour les Lakers ?

Grosse soirée avec pas moins de douze matches, et dans la conférence Est, les Cavaliers se rendent à Detroit, les Celtics accueillent les Bulls (BeIN Sports 1 à 1h00), et surtout les Bucks défendent leur invincibilité du côté de Minnesota.

A l’Ouest, l’affiche Pelicans-Warriors (BeIN Sports Max 4) a perdu beaucoup d’intérêt avec les forfaits de Curry, Thompson, Green et Wiggins. On préfère suivre de près les Suns qui reçoivent les Blazers, et les Lakers en quête d’une 3e victoire de suite face au Jazz.