Pendant que les Wolves, son ancienne équipe, peinent à trouver la bonne formule collectivement, Jarred Vanderbilt poursuit lui sereinement sa route et s’épanouit dans l’Utah. Au sein d’un roster du Jazz un peu improbable, mais qui fait pourtant des miracles depuis le début de la saison, l’ailier-fort a trouvé sa place dans le cinq majeur et il s’éclate.

Pas en s’occupant du scoring, puisque Lauri Markkanen, Jordan Clarkson et Collin Sexton sont là pour ça. Pas non plus du playmaking, puisque le meneur vétéran Mike Conley fait parfaitement tourner la boutique. Non, la spécialité de l’ancien de Kentucky à Salt Lake City, c’est le rebond.

« Vando, c’est un fou. Il est partout. Je suis tellement heureux qu’il soit avec nous, j’en avais marre de jouer contre lui quand il était avec Minnesota. » s’en amusait d’ailleurs Mike Conley.

Avec 8.4 prises par match depuis le début de la saison, l’ailier-fort de 23 ans égale en effet sa meilleure moyenne en carrière, établie l’an passé avec les Wolves. Sauf que dans l’Utah, il est libéré de la présence de Karl-Anthony Towns dans la peinture, et son activité au rebond est alors davantage remarquée.

« Il y a beaucoup de travail vidéo » résume-t-il. « Je regarde les préférences de tirs des joueurs, leurs pourcentages. Je connais l’arc de leurs tirs, si certains joueurs sont courts à certains endroits. […] Mais dans l’ensemble, c’est surtout une question de timing et d’instincts. Essentiellement, un rebond c’est du 50/50. Moi, je préfère le voir comme du 80/20, car tout est une question d’investissement, il faut vouloir attraper ce rebond. »

Pour son coach, son sens du rebond relève tout simplement de l’inné. « J’aimerais qu’on puisse apprendre [aux jeunes] ce que fait Jarred. Sa compréhension des angles, du timing… Parfois il ralentit avant de courir vers le rebond, car il attend que son adversaire quitte le ballon des yeux. Il maitrise tous les angles, parfois il passe par la ligne de fond, parfois il fonce au milieu et se débrouille » détaillait Will Hardy. « C’est un talent très, très spécial, quand on parle de rebonds. Il a ce don pour anticiper. »

Merci à… John Calipari

« Freshman » à Kentucky durant la saison 2017/18, avant d’être un « one-and-one » et de se présenter à la Draft 2018, Jarred Vanderbilt crédite John Calipari, le mythique coach des Wildcats, pour l’avoir poussé à s’investir dans ce compartiment du jeu un peu ingrat.

En effet, le natif de Houston, plus jeune, n’était pas un spécialiste du rebond. Mais, blessé durant les deux premiers mois de la saison 2017/18, il avait dû faire ses preuves pour intégrer la rotation de « Coach Cal », qui attendait de lui un investissement dans les tâches de l’ombre, dont le rebond, alors que la saison était déjà bien entamée.

« J’avais raté une vingtaine de matches pour commencer le saison. Et je me rappelle d’une discussion avec Cal’ qui me disait : ‘Tu peux briller en étant un dur au mal, au rebond et en défense’ » se souvient-il.

À son retour de blessure, Jarred Vanderbilt jouait alors 14 matches, pour 17 minutes en moyenne. S’illustrant avant tout… au rebond, avec 7.9 prises par match. La plus haute moyenne de son équipe cette saison, alors qu’il avait manqué plus de la moitié des matches et qu’il sortait du banc.

Hyperactif, Jarred Vanderbilt doit encore régler le curseur. Car à parfois vouloir trop bien faire, il a tendance à commettre plusieurs fautes largement dispensables.

Sur les neuf matches joués par le Jazz, il a effectivement été gêné par les fautes à… six reprises : deux matches à six fautes, deux matches à cinq fautes et deux autres à quatre fautes.

« Je pense qu’il s’agit simplement de compréhension, tant du momentum du match que de sa situation personnelle vis-à-vis des fautes. Jamais je ne lui demanderais de jouer avec moins d’énergie, car c’est justement ce qui le rend unique. Mais il y a un équilibre à trouver » conclut ainsi Will Hardy.