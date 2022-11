Le duo Beal-Porzingis trouve ses marques

Les problèmes extra-sportifs et sportifs des Nets, des Lakers, des Warriors ou encore des Sixers et des Spurs éclipsent beaucoup de formations, dont les Wizards.

La franchise de la capitale affiche un bilan équilibré (4v-4d), et tous les regards sont tournés vers les premiers pas du tandem Beal-Porzingis. Le premier avait manqué la fin de saison passée, et il découvre son nouveau coéquipier.

Mercredi, à Philadelphie, les deux ont donné un aperçu de leur complémentarité et de leur efficacité en cumulant 59 points. Bradley Beal termine à 29 points à 65% aux tirs, avec 5 passes et 2 rebonds, tandis que Kristaps Porzingis ajoute 30 points, 9 rebonds et 3 contres avec un parfait 11 sur 11 aux lancers-francs.

« Nous allons devenir un duo à surveiller »

« Il a la capacité d’écarter le jeu et de shooter à un niveau incroyablement élevé » souligne Bradley Beal à propos du Letton. « Les équipes sont obligées de faire un choix. Si un grand change sur moi, je peux passer devant lui et tirer comme je veux. Et si un petit est sur lui, il peut littéralement se tenir au-dessus de lui et shooter. Doc [Rivers] l’a dit, nous allons devenir un duo à surveiller. »

Comme l’explique Bradley Beal, Kristaps Porzingis a cette faculté à shooter au-dessus des bras de son défenseur, et Tyrese Maxey peut en témoigner.

« J’insiste, il y a des moments où il met juste la balle au-dessus de sa tête, et il shoote ! Il faut donc l’empêcher d’avoir la balle, essayer de faire en sorte qu’ils ne lui donnent pas la balle. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il faut être physique avec lui, et essayer de l’éloigner du cercle. »

« Il détourne tellement l’attention habituellement sur moi »

Sur les cinq derniers matches, Kristaps Porzingis a dépassé à quatre reprises les 20 points, et il reste même sur deux matches d’affilée à 30 points et plus. Avec 21 points, 8.5 rebonds, et 2.3 passes de moyenne, il a retrouvé son meilleur niveau, et il remercie Bradley Beal pour cette liberté retrouvée en attaque. « J’adore jouer avec lui. Il détourne tellement l’attention habituellement sur moi » apprécie Kristaps Porzingis. « Quand il pénètre, l’intérieur doit aider, sinon c’est un layup. »

Pour Bradley Beal, une chose est claire, ce n’est qu’un début ! « Nous sommes juste en train de prendre notre élan, et on fonce ensemble », a déclaré Bradley Beal au sujet du duo. « Nos automatismes s’améliorent, il a fait deux bons matchs de suite, il faut juste que ça continue. »

Prochain adversaire : Brooklyn, qui débarque à Washington sans Kyrie Irving.