Suggs Life

A l’instar d’un D’Angelo Russell, il a montré ses veines après un 3-points dans le « money time » face aux Warriors. Titularisé, Jalen Suggs aura attendu cette rencontre face au champion en titre pour livrer son meilleur match en carrière : 26 points, 9 passes et 4 interceptions, et plusieurs coups d’éclat dans le dernier quart-temps pour répondre à Stephen Curry, que ce soit par ses ballons volés et ses paniers.

« Je ne veux pas parler de moi, mais de nous » répond-il quand on l’interroge sur sa prestation. « On a été nous-mêmes, en respectant le plan de jeu et les coaches avaient confiance en chacun de nous pour faire le bon geste. On a tous confiance les uns en les autres. Je sais que mes coéquipiers sont derrière moi, quoi que je fasse, et ce soir, j’ai mis des tirs importants, en défense ils m’ont aidé… »

Interrogé plus précisément sur son tir à 3-points qui donne l’avantage au Magic (122-120), il explique qu’il est important d’avoir une « mémoire de poisson rouge ».

« Que ce soit un tir raté ou une balle perdue, il faut se comporter comme un poisson rouge. Il faut garder confiance en son travail, et j’ai toujours cru en moi. Comme je l’ai dit, j’ai le soutien de mes coéquipiers et des coaches. S’il y a un shoot ouvert, il faut le prendre avec confiance. »

Le plus important, pour Jalen Suggs, c’est de garder aussi le plaisir de jouer.

« Il faut avoir un mélange de compétitivité et de plaisir de jouer. C’est un mélange difficile à aborder pour les adversaires. J’ai déjà vécu de grands moments de joie, et ce match en fait clairement partie. Mais ce qui me rend surtout heureux, c’est de le faire avec ces gars. Ils me tirent vers le haut. Ils m’encouragent tout le temps, ils me disent de croire en moi. On se défonce à l’entraînement, on se bat en match, et on est tous très proches les uns des autres. Réaliser ceci, avec eux, c’est ce qui me donne le plus de joie. »