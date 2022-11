Le MVP de la nuit | Dejounte Murray sait tout faire

On attendait Trae Young, comme à chacun de ses passages (houleux) au Madison Square Garden, et c’est finalement Dejounte Murray qui lui a volé la vedette ! Recrue phare de l’été à Atlanta, l’ancien meneur des Spurs signe carrément son record en carrière avec 36 points, mais comme à son habitude, il a noirci toutes les colonnes de la feuille de stats : 9 passes, 4 rebonds, 6 interceptions, 1 contre et 3 balles perdues. Côté adresse : 14 sur 27 aux tirs dont 5 sur 12 à 3-points. Digne de… Trae Young !

« J’ai trouvé DJ incroyable » résume Nate McMillan. « Il savait qu’il devait élever son niveau de jeu comme Trae était sorti. Il a trouvé son rythme, et en gros, on l’a suivi dans les 3e et 4e quart-temps ».

Dans les faits, Dejounte Murray s’était déjà fait remarquer en fin de première mi-temps en volant plusieurs ballons. C’est lui qui stoppe l’hémorragie par ses mains actives, et c’est surtout lui qui redonne confiance à ses coéquipiers, qui étaient menés de… 23 points !

« On avait un super plan de jeu »

« Je suis un joueur qui a confiance en lui, et je le dis de manière très humble » réagit Dejounte Murray. « Mais je travaille très dur sur mon jeu. La sortie de Trae m’a obligé à monter d’un cran et ressouder encore plus les gars. »

Bien avant la sortie de Trae Young, touché à l’oeil, Dejounte Murray avait montré la voie à ses coéquipiers. Le passage en zone des Hawks casse le rythme des Knicks et surtout permet à Dejounte Murray de gêner les transmissions de balle, et donc de voler des ballons. Il plante 18 points dans le 2e quart-temps ! C’est lui dans le 3e quart-temps qui donne le ton encore en défense, et les Knicks sont limités à 10 petits points…

« J’étudie le jeu, j’ai un super staff et des coéquipiers qui croient en moi » poursuit-il. « Chaque soir, j’essaie simplement de me faire une nouvelle idée de ce nouveau système, et j’essaie de trouver des solutions des deux côtés du terrain. En deuxième mi-temps, on ne voulait pas revivre ce qu’on avait vécu à Toronto. On avait un super plan de jeu, et individuellement et collectivement, on a été bons ».