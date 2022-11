Steve Nash et les Nets veulent laisser passer l’orage après la polémique autour de Kyrie Irving

Troisième et dernier épisode de la polémique Kyrie Irving ? Quelques jours après avoir fait la promotion d’un film antisémite, qui a poussé le propriétaire de la franchise à réagir, puis après avoir répondu aux questions des journalistes dans une conférence de presse aussi tendue que confuse, le meneur de jeu de Brooklyn a de nouveau été confronté à ses propos.

Face à Indiana, le All-Star a en effet été « accueilli » par huit personnes placées au premier rang, qui portaient toutes des pulls « Fight Anti-Semitism » (« Combattre l’antisémitisme »).

« J’espère qu’on va traverser cette épreuve tous ensemble », a déclaré Steve Nash à ESPN avant la rencontre. « Il y a toujours pour nous des opportunités de grandir, de comprendre de nouvelles perspectives. Je pense que la franchise essaie de communiquer à travers cela, pour se retrouver dans une meilleure position afin d’avoir plus de compréhension et d’empathie pour les deux côtés de ce débat et de cette situation. »

Se retrouvant piégé par le comportement de sa star, le coach de Brooklyn en est donc réduit à faire de la langue de bois pour tenter de rapidement passer à autre chose. Il a d’ailleurs glissé qu’il n’était pas au courant de possibles sanctions (une amende ou des matches de suspension) envers l’ancien de Cleveland et Boston.

« Pour dire la vérité, je n’ai pas fait partie de ces conversions en interne », avoue le MVP 2005 et 2006. « Je me suis contenté de coacher et de préparer mon équipe. Mais je sais qu’ils y travaillent. »

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour Steve Nash et les Nets : une victoire contre les Pacers qui vient stopper l’hémorragie après quatre défaites de suite.