Zach LaVine n’a pas encore crevé l’écran

Afin de (déjà) préserver son genou, le début de saison de Zach LaVine avait été repoussé de quelques jours. Après désormais quatre matches joués, l’arrière des Bulls a rassuré, en compilant 22.5 points de moyenne à 44% de réussite au shoot et un très bon 46% derrière l’arc.

Ce n’est évidemment pas parfait mais le joueur sort d’une opération estivale au genou et il recherche encore ses sensations et une certaine plénitude physique. La preuve avec un chiffre : en 129 minutes, il n’a pris que sept tirs après avoir profité d’un écran loin du ballon. C’est très peu…

« Il y a des opportunités pour lui de jouer en catch-and-shoot », assure pourtant Billy Donovan à The Athletic. « Il y a des moments où il peut se faciliter la vie. Il est incroyablement dynamique offensivement, avec des énormes qualités athlétiques. Puis, à d’autres moments, prendre ce que la défense donne peut devenir la bonne solution. On est en train de construire là-dessus. »

Ces sept petits tirs en quatre matches, c’est un signe que l’ancien dunkeur de Minnesota n’a pas encore les jambes pour jouer à travers les écrans, afin de se démarquer et faire la différence avec sa vitesse, ses changements de rythme et de direction.

« Je pense que, la saison passée, il y avait des situations où il ne se sentait pas bien pour couper », commente son coach. « J’ai essayé de limiter ces situations pour lui et lui a tenté de gérer le mieux possible ces moments-là. Son genou a énormément gêné ses mouvements l’an dernier et il a fait tant bien que mal. Il n’a pas décidé de jouer sans les écrans, en réclamant qu’il n’en voulait pas. Il n’avait pas l’agressivité qu’il possède habituellement, soit par manque de confiance, soit parce qu’il n’avait pas l’explosivité pour créer des espaces. »

Apporter de la variété à son jeu et à l’attaque des Bulls

Est-ce vraiment important de voir Zach LaVine évoluer davantage loin du ballon, lui qui est surtout efficace en un-contre-un ou sur pick-and-roll ? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà pour soulager le joueur dans la création et ne pas faire peser trop de pression sur lui. En ce sens, l’arrivée de DeMar DeRozan durant l’intersaison 2021 lui a fait du bien.

Ensuite pour créer de la variété et bousculer la défense adverse. L’ancien double vainqueur du concours de dunks est un remarquable shooteur et forcément, les défenseurs ne peuvent pas le laisser filer sans conséquence. S’il se promène parmi plusieurs écrans, il peut finir par créer des problèmes de communication parmi les adversaires. Dès lors, soit il en profitera, soit ce seront ses coéquipiers qui pourront marquer plus facilement.

« La difficulté en NBA, c’est qu’on voit de la nouveauté en attaque, mais à mesure que la saison avance, les mêmes actions reviennent et les gens s’en aperçoivent », explique Billy Donovan. « Beaucoup de choses pour lui doivent survenir de manière un peu plus aléatoire. C’est un travail en cours qu’on doit en plus poursuivre au fur et à mesure de la saison. »

Fluide et explosif, Zach LaVine a toutes les qualités pour faire mal dans ces situations. Mais courir à travers des écrans, comme Stephen Curry sait merveilleusement le faire, pour créer des décalages, c’est physiquement éprouvant. L’arrière All-Star n’a que 27 ans, donc il n’est pas vieux, mais ses genoux ont déjà subi plusieurs blessures et opérations. Aura-t-il réellement les jambes pour se donner dans ce style ? « Je peux tout faire. Je m’entraîne pour ça », affirme-t-il.