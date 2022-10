Stats & Highlights | Les Spurs et les Suns montent au sommet de l’Ouest, soirée facile pour les Celtics

Bradley Beal englué dans une soirée sans adresse, les Celtics ont facilement écarté les Wizards. Du coté de San Antonio, on continue de surprendre et de gagner surtout, avec une deuxième victoire de suite qui signifie que les hommes de Gregg Popovich sont sur le podium de la conférence Ouest.

Ils y sont accompagnés d’un autre vainqueur dimanche soir : les Suns, qui possèdent désormais le même bilan que Portland (5-1). Devin Booker a fêté ses 26 ans en gagnant contre les Rockets.

Boston – Washington : 112-94

C’était une soirée sans pour Bradley Beal. L’arrière des Wizards a été d’une maladresse folle, en manquant ses 11 premières tentatives au shoot ! Il a donc fallu attendre le troisième quart-temps avant de le voir marquer.

Évidemment, avec un Beal à 4/16 au tir, plus les autres joueurs qui n’étaient guère plus tranchants, face à une machine celte aussi efficace collectivement (29 passes sur 36 paniers marqués), Washington n’a pas pu exister. Il y avait déjà 24 points d’écart en première période et les finalistes 2022 ont passé une soirée très tranquille.

San Antonio – Minnesota : 107-98

Les Wolves continuent de patiner. Face à des Spurs privés de Jeremy Sochan, Devin Vassell et Josh Richardson, Rudy Gobert (9 points, 12 rebonds) et sa bande ont été dominés en première période, face à l’adresse extérieure des Texans.

Minnesota, qui fut dominé au rebond, accuse même 19 points de retard après la pause. Un 14-2 pour commencer le dernier acte redonne espoir, mais encore une fois, Keldon Johnson et Doug McDermott frappent à 3-pts. Deuxième victoire de suite pour les troupes de Gregg Popovich.

Phoenix – Houston : 124-109

Si près, si loin les Rockets. Pour son 26e anniversaire, Devin Booker (30 points) lance les Suns avec 21 points inscrits en première période. L’arrière est secondé par Jock Landale, auteur de 16 points avant la pause. Houston est logiquement dominé, mais pas KO pour autant.

Les Rockets restent menaçants et en fin de troisième quart-temps, ils égalisent même. Sauf que deux fautes techniques, pour Kevin Porter Jr. et Garrison Mathews, brisent la dynamique des Texans, puis les Suns rentrent plusieurs tirs primés pour se mettre à l’abri. Quatrième victoire de suite pour les Suns.