Les Lakers gagnent enfin un match et retrouvent le sourire

Les fans des Lakers auront dû patienter près de deux semaines de compétition pour la voir arriver. Mais cette première victoire de la saison est bien là et débloque joliment le compteur des Californiens face à une solide formation de Denver (121-110).

Alors que Denver a pris le meilleur départ dans le premier quart-temps (26-31), notamment grâce à l’adresse longue distance de Michael Porter Jr. pour démarrer, les locaux ont dû patienter jusqu’à la fin du troisième quart-temps pour prendre la main sur le match, après avoir viré d’une courte tête à la pause (55-51).

Les Nuggets avaient fait beaucoup de mal aux Lakers en démarrant cette troisième période par un impressionnant 8/11 à 3-points. Mais les Californiens, pourtant pire équipe de la ligue dans le secteur jusqu’ici, ont montré qu’ils pouvaient eux aussi marquer de loin. Avec un très gros passage de Lonnie Walker IV et 38 points inscrits dans ces douze minutes, ils démarraient le dernier quart-temps avec trois possessions d’avance (93-85).

Une avance qui ne sera jamais remise en question grâce à une défense bien en place dans les moments importants et moins de déchets qu’à l’accoutumée en attaque : seulement huit ballons perdus, moitié moins que leur moyenne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Anthony Davis – Nikola Jokic. Les deux intérieurs terminent avec un gros double-double miroir après s’être livrés un duel de très haut niveau dans la raquette. Anthony Davis a beaucoup fait bosser Nikola Jokic en défense et inversement. Le premier, peu en réussite dans ce secteur depuis le début de la saison, a délaissé le tir à 3-points pour marquer à mi-distance ou à proximité du cercle, où il a ramassé un paquet de miettes. Le second a beaucoup marqué grâce à son travail au poste dos au cercle mais a eu du mal à trouver la mire derrière l’arc.

– Le 18-2 des Lakers à la fin du troisième quart-temps. Le tournant du match, assurément. Alors que les Nuggets n’arrêtaient pas d’allumer de loin, les Lakers ont montré du répondant dans le jeu de transition. Tout a démarré avec un Lonnie Walker IV intenable avec ses « jumpers » en première intention à mi-distance puis à 3-points. Matt Ryan s’y est mis aussi alors que Russell Westbrook jouait les distributeurs. Denver est resté sans réaction face à l’intensité déployée par les locaux et les spectateurs d’une Crypto.com Arena quasiment tous debout. Même lorsque Walker a manqué un « alley-oop » en contre-attaque, on a pu voir des sourires sur les visages des Lakers, symbole d’une énergie collective positive.

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Si Lonnie Walker IV a été le détonateur, et que LeBron James (auteur d’une bien meilleure seconde période que première) et Anthony Davis ont tenu leur rang, il faut mettre en avant le meilleur match de la saison du néo-6e homme de l’équipe. Malgré quelques petites bavures, à l’instar d’un ballon perdu dans le « money time » alors que le chemin du dunk s’ouvrait à lui, le meneur a toujours semblé être dans le bon tempo. Il a multiplié les décalages pour trouver ses partenaires dans le rythme et a très peu forcé. À moins de deux minutes de la fin, il a capté un rebond offensif important pour repartir au cercle dans la foulée avec sa main gauche. Le public a apprécié ses célébrations. Son +18 au +/- est éloquent.

⛔ Le banc des Nuggets. Si Bruce Brown a apporté des points et un peu de création et Jeff Green a signé un gros dunk ligne de fond, les remplaçants des Nuggets ont dans l’ensemble eu un impact terriblement négatif sur le score. L’explication est simple : la plupart d’entre eux étaient présents lors de ce 18-2 encaissé à la fin du troisième quart-temps. Résultat : ils sont trois à finir avec un ratio +/- d’au moins -20 lorsqu’ils étaient en jeu…

LE MAILLOT DE GEORGE MIKAN RETIRÉ

La famille du Hall of Famer était présente pour célébrer cet honneur et assister au retrait du numéro 99. Il est le 11e joueur à voir son maillot retiré par les Lakers, avec Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Gail Goodrich, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Jerry West, Jamaal Wilkes et James Worthy.

LA SUITE

Lakers (1-5) : réception des Pelicans, mercredi.

Nuggets (4-3) : déplacement à OKC, jeudi.