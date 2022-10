Victor Wembanyama décisif pour sa première sur le NBA League Pass

Impression étrange samedi soir pour la première de Victor Wembanyama sur le NBA League Pass puisque le dispositif habituel de la LNB TV était complété de caméras DV placées autour du terrain, avec des images partagées sur les réseaux sociaux. Au-delà de la forme, qui devrait évoluer pour les prochains matches, on retiendra que Boulogne-Levallois s’est imposé 95-91 à Bourg-en-Bresse après prolongation.

C’est la cinquième victoire de suite des Franciliens, et « Wemby » a encore été impressionnant.

Le futur pivot de l’Equipe de France signe un deuxième « double-double » avec 23 points et 10 rebonds, et des actions décisives comme les deux contres pendant la prolongation. Le tout à à 7/12 aux tirs, 9/10 aux lancers-francs, 10 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 8 fautes provoquées…

Prochain match prévu le 4 novembre, avec la réception du CSP Limoges.