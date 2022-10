Programme du soir | Cinquième essai pour les Lakers…

Peut-être sans Anthony Davis, les Lakers se rendent dans le Minnesota pour tenter de débloquer leur compteur « victoires ». Ce sera compliqué, et on verra si la solution Westbrook comme 6e homme fonctionne. C’est à suivre sur BeIN Sports 1 à partir de 2h00.

Juste avant, à 1h30 sur BeIN Sports Max 4, une belle affiche : Boston – Cleveland. Même si Darius Garland n’est pas rétabli, c’est un bon test pour les ambitieux Cavaliers. Même situation pour les Knicks qui passent un test costaud à Milwaukee face à un Giannis Antetokounmpo exceptionnel en ce début de saison. Les Bucks sont la dernière formation invaincue.

Dans cette soirée très riche, on suivra aussi la deuxième manche entre les Raptors et les Sixers et le déplacement des Pelicans à Phoenix, pour un remake des dernières playoffs.