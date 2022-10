Klay Thompson s’explique sur son accrochage avec Devin Booker

Malgré leur altercation, qui a conduit à l’expulsion de Klay Thompson, sa première en carrière, Devin Booker avait été le premier, dans les secondes après le match, à calmer le jeu et à rappeler son respect pour l’arrière des Warriors.

« J’adore Klay Thompson et c’est le cas depuis mes débuts en NBA. Mais ça ne nous empêche pas d’être compétitif quand on s’affronte, et de s’envoyer quelques piques en chemin. C’était plaisant, je suis un de ses grands fans, j’adore sa compétitivité. »

Quelques heures après ce gros match, le quadruple champion a fait de même, en revenant sur ce moment de tension.

« C’est marrant car j’adore jouer contre Booker. J’ai beaucoup de respect pour lui », a souligné le shooteur de Golden State pour NBC Sports. « Il a été un des premiers à m’écrire quand je me suis rompu le tendon d’Achille, à me dire que la bataille ne serait plus la même sans moi. Ça m’a touché. »

L’arrière de Phoenix a expliqué que son homologue de Golden State avait insisté sur son palmarès, ses fameuses quatre bagues de champion, pour le chambrer. Thompson confirme-t-il cette version ?

« Je ne suis pas sûr. On dirait que je rappelais des faits surtout. Mais honnêtement, je ne me souviens même pas. J’ai un trou noir, j’étais très en colère. Parfois, ça fait du bien de laisser aller sa frustration. C’est mieux que de la retenir. »