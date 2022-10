Tre Jones répond présent pour mener le jeu des Spurs

« Évidemment, le soir de la Draft, tu entends tous ces autres noms qui te précéder, il faut s’en servir comme motivation. » Malgré cette motivation, Tre Jones, sélectionné à la 41e position par les Spurs en 2020, n’a pas pesé bien lourd cette nuit face au n°1 de sa classe, Anthony Edwards. Ce dernier a inscrit 34 points, là où le meneur texan s’est contenté de 13 points à 3/12 aux tirs.

La « bonne » nouvelle pour Jones est qu’il s’agissait de plus petit match depuis le début de saison niveau adresse. Signe que dans sa troisième année à San Antonio, il commence à prendre de l’épaisseur.

« J’ai vu avec mon frère (Tyus, drafté en 2015) comment la ligue fonctionne. Je savais que le travail commence une fois que tu arrives dans la ville qui t’a drafté et qu’il faut tirer le meilleur parti des opportunités offertes », poursuit le joueur de 22 ans qui a justement une belle occasion devant lui de se montrer.

Après 37 matchs joués lors de sa saison rookie, puis 69 l’an dernier, dont 11 titularisations, il a été propulsé dans le cinq majeur à plein temps après le transfert de Dejounte Murray cet été. Après cinq rencontres, il produit ses meilleurs chiffres en carrière avec 14 points (42% aux tirs), un peu plus de 4 rebonds et 4 passes en 30 minutes.

Comparé à Avery Johnson

« On a continué à travailler et tout ce qu’on a fait cet été a porté ses fruits en ce début de saison », poursuit le meneur qui a par exemple brillé dans le « money time » à Philadelphie, où les Spurs ont surpris les locaux. Malgré une adresse en baisse par rapport à ses premiers exercices, il a la confiance de Gregg Popovich qui compare son leadership à celui d’Avery Johnson, le prédécesseur de Tony Parker, titulaire l’année du titre en 1999.

« Je suis tout à fait conscient de ce qu’il a pu faire pour la franchise. C’est un grand compliment, c’est sûr. C’est quelque chose dont je suis fier, je joue dur à chaque fois que je suis sur le terrain, j’essaie de faire tout ce que je peux pour laisser mon empreinte sur le jeu et aider mon équipe à être dans la meilleure position pour gagner le match », développe le meneur qui n’est pas surpris par le début de saison des Texans, meilleur qu’attendu (trois victoires – deux défaites).

« On s’y attendait un peu. On savait qu’on serait capables de rivaliser avec n’importe qui. Il s’agit de rassembler les pièces du puzzle à la fin du match, de rester unis et d’être capables de remporter ces victoires. On est jeunes, peu d’entre nous ont l’expérience de la fin de match. On apprend encore donc mais on sait quel type d’équipe on sera capables d’avoir », termine le natif du Minnesota dont l’équipe va maintenant enchaîner quatre matches compliqués à domicile (Bulls, Wolves, Raptors et Clippers).