Bojan Bogdanovic, leader d’attaque et de vestiaire pour les Pistons

Si Cade Cunningham, Jaden Ivey ou encore Saddiq Bey ont chacun des bons moments depuis le début de la saison, c’est indéniablement Bojan Bogdanovic qui est le meilleur joueur des Pistons dans ce jeune exercice 2022/23.

Arrivé dans le Michigan à la fin du mois de septembre, l’ailier croate, titulaire sur le poste 4 aux côtés des trois jeunes cités plus haut et d’Isaiah Stewart, est parti sur des grosses bases en attaque : 23.2 points (53.3% aux tirs, 51.2% derrière l’arc), 3.4 rebonds et 2.4 passes après cinq matches, dont une sortie à 33 points la nuit dernière, dans la défaite des Pistons face aux Hawks. A l’échelle de la ligue, il est tout simplement le troisième joueur le plus efficace en ce début de saison, derrière Jayson Tatum et Ja Morant.

Un ajout apprécié, sur et en dehors des parquets

Scoreur fiable, shooteur diaboliquement constant, Bojan Bogdanovic n’évolue ainsi pas dans un rôle nouveau pour lui. Contribuer en attaque, il l’a toujours fait. Ce qui est nouveau en revanche, c’est d’occuper ce rôle dans une équipe en reconstruction, lui qui a connu le succès collectif et les playoffs avec les Pacers et le Jazz ces dernières années.

« Dès que je mets un pied sur un parquet, c’est pour gagner le match. C’est toujours le cas ici. J’ai conscience que notre équipe est jeune, mais j’aborde cette saison de la même manière que lors de mes années avec le Jazz ou les Pacers » a-t-il ainsi déclaré. « Je veux toujours gagner à chaque match. »

Mais avec une victoire en cinq matches, les Pistons ne gagnent de toute évidence pas beaucoup en ce début de saison, et ça ne devrait pas aller en s’arrangeant au fil des semaines. Alors, à défaut de gagner avec des vétérans comme il en avait l’habitude ces dernières saisons, Bojan Bogdanovic, tout en étant le leader d’attaque sur le parquet, découvre le rôle du vétéran avec les jeunes.

« J’apprends beaucoup de lui » confiait ainsi Cade Cunningham, son principal fournisseur de passes décisives. « Et sur lui : son jeu, ses préférences, ses spots favoris sur le terrain. Mais dans l’ensemble, c’est un gars dont on apprend beaucoup, car il partage son savoir et son expérience. Il ne le garde pas pour lui, il nous parle beaucoup et s’assure que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. C’est agréable de jouer avec un gars comme lui. »

Alors que les Pistons sont dans la phase pénible de leur reconstruction qui consiste à « couler le béton »pour « construire l’immeuble », pour reprendre la métaphore de Dwane Casey, l’ailier vétéran s’affirme en idéal chef de chantier pour cette jeune escouade de la « Motor City ».