Luguentz Dort en pleine crise de confiance

Cela ne va certes pas rassurer LeBron James, mais il n’y a pas que les extérieurs des Lakers qui manquent régulièrement la cible à 3-pts depuis le début de saison. Du côté du Thunder, Luguentz Dort est lui aussi en grande souffrance dès qu’il s’agit de trouver la cible, de loin comme de près.

La preuve avec ses statistiques après quatre matches : 25 % de réussite au shoot et 15 % à 3-pts…

« Il a signé sur le long terme, donc il devrait être là pour longtemps et on veut qu’il continuer de se développer », tempère Mark Daigneault pour The Oklahoman. « C’est un jeune joueur qui peut encore progresser. Parfois, il faut savoir reculer pour mieux avancer ensuite. »

Ce contrat de 87 millions de dollars sur cinq ans, paraphé cet été, lui aurait-il mis la pression ? Son statut a changé : Dort ne doit plus surprendre ou faire sa place mais désormais confirmer la confiance et les billets verts placés en lui.

« J’ai vu Lu devenir un bon shooteur, alors qu’il ne l’était pas auparavant », rappelle Shai Gilgeous-Alexander. « Il n’a pas été pas drafté et maintenant on sait tous qui il est. Il y a des hauts et des bas, il le sait. Il faut continuer de bosser. »

Le plus intriguant dans ce constat, c’est que l’arrière du Thunder a de bons tirs devant lui. Il prend les 2/3 de ses shoots alors que son défenseur est à plus d’un mètre de lui. Ce n’est pas une question de qualité de shoots, mais bien d’adresse (de maladresse en l’occurrence) au sens premier du terme.

« On ne veut pas qu’il shoote quatre fois à 3-pts pour shooter quatre fois, si ce sont des tirs contestés. On veut qu’il prenne 10 shoots primés s’ils sont tous ouverts », résume et conclut son coach.